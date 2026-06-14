Perú

Pamela López lanza mensaje tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Llámenme, que lo que más necesito es trabajo”

La aún esposa de Christian Cueva se mostró contenta con lo logrado en la competencia, pero dejó claro que desea seguir trabajando

Guardar
Google icon
Pamela López con sombrero vaquero y vestido rosa, sonríe a la izquierda; a la derecha, ella junto a otra mujer en un escenario con fondo amarillo
Pamela López, vistiendo un sombrero vaquero y un vestido rosa brillante, hace un llamado por trabajo tras su participación en el programa 'La Granja VIP'.

La final de ‘La Granja VIP’ marcó un hito para Pamela López, quien alcanzó el segundo lugar entre veintiséis participantes y se posicionó como una de las revelaciones de la temporada. Tras el desenlace, en entrevista con Samuel Suárez, creador de Instarándula y crítico del reality, López compartió sus sensaciones sobre este logro en su primera experiencia en realities televisivos y su deseo de continuar su carrera en el medio.

Aunque aspiraba al triunfo, López resaltó el valor de haber llegado a las instancias finales. “Definitivamente, obviamente, quién no quisiera ganar esa plata que nos hace mucho bien a todos, cada quien con sus necesidades”, expresó al ser consultada sobre sus expectativas. Al referirse a su posición entre las finalistas, añadió: “Ya haber estado entre las cinco no tienen ni idea de mi emoción”.

PUBLICIDAD

En la conversación, la aún esposa de Christian Cueva dedicó palabras a Shirley Arica, ganadora de la temporada. Reconoció que la experiencia de Arica en realities internacionales fue clave para su victoria por primera vez en el formato. “Shirley tiene mucha experiencia y se lo ha ganado. Yo creo que ella merecía ganar un reality, porque justo le preguntaba si alguna vez ganó, me dijo que no y creo que se dio todo para que ella gane”, comentó López.

La aún esposa de Christian Cueva se mostró contenta con lo logrado en la competencia, pero dejó claro que desea seguir trabajando | Instagram / Instarándula

Lejos de quedarse en la celebración, Pamela López subrayó su interés por consolidarse en televisión. “Yo no tengo esa experiencia, no tengo los realities, pero lo que sí tengo son ganas y fuerzas para seguir metiéndome en todo”, afirmó. López dejó un mensaje directo a los productores: “Así que llámeme por favor, que lo que más necesito es trabajo”. Según Instarándula, su paso por ‘La Granja VIP’ la posiciona como un nuevo rostro para el entretenimiento.

Pamela López hizo mea culpa sobre sus excesos en ‘La Granja VIP’

Durante la entrevista, Samuel Suárez recordó los distintos matices que mostró Pamela López en el reality, desde su dedicación en la casa hasta su participación en el teatro y el baile, pasando por los momentos de tensión con su pareja, Paul Michael, que se volvieron virales en redes sociales.

PUBLICIDAD

En un panel dividido, un hombre en overol azul gesticula a una mujer en pijama rosa. Al lado, dos mujeres sentadas, una de top blanco, otra de camisa azul
Paul Michael confronta a Mónica Torres por sus controvertidos consejos a Pamela López en medio de una acalorada discusión.

Consultada sobre estos episodios, López asumió responsabilidad y reflexionó sobre su aprendizaje. “Soy adulta, me hago responsable de mis actos, de lo que digo, de lo que hago. Sé que he tenido muchos aciertos, muchos desaciertos, pero prefiero quedarme con los aciertos, con las cosas bonitas que descubrí”, declaró la trujillana a Instarándula.

López remarcó que la experiencia la llevó a descubrir habilidades desconocidas, como el baile y la actuación, y que prefiere enfocarse en esos avances personales.

“Como ya lo he dicho antes, no pensé que podía bailar, actuar, no sé, hacer todas las cosas que he podido, que me he atrevido a hacer y me voy a quedar con eso”, señaló. Sobre los aspectos negativos, precisó: “No me voy a autoflagelar. Sé que hay cosas que tengo que mejorar, las asumo y la salud mental es importante, ya lo he asumido. Yo creo que encaminándome con eso las cosas pueden mejorar”.

Pamela López, de cerca, con un sombrero vaquero color café y vestido fucsia brillante, sosteniendo un ramo de flores y siendo entrevistada con un micrófono
Pamela López, vestida con un atuendo vibrante y sombrero de cowboy, es entrevistada tras el final de 'La Granja VIP', expresando su deseo de trabajar.

El paso de Pamela López por ‘La Granja VIP’ marca para ella el inicio de una nueva etapa profesional que espera consolidar en la televisión, convencida de que la oportunidad en el reality puede abrirle nuevas puertas laborales.

Temas Relacionados

Pamela LópezLa Granja VIPperu-entretenimiento

Más Noticias

Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

Choque de estilos. El muro infranqueable de la ‘tri, compuesto por Piero Hincapié y Willian Pacho, reta al poderío ofensivo de los ‘elefantes’, en cuyas filas sobresalen Nicolas Pépé y Franck Kessie

Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

El cuadro ‘íntimo’ inicia su camino en el torneo copero con una visita a Trujillo para enfrentar a los ‘poetas’ por la primera fecha del Grupo A. Sigue todas las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo e impugnaciones de votos

El presidente interino instó al ente electoral a informar plazos claros y acelerar la publicación de resultados oficiales de la segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo e impugnaciones de votos

Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil: el recuerdo de su visita al Perú con Ibai Llanos

El nombre del youtuber argentino se volvió recordado por su visita junto a Ibai Llanos, con un recorrido por Ventanilla y una salida por Miraflores y Barranco que generó momentos virales

Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil: el recuerdo de su visita al Perú con Ibai Llanos

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocida tradicionalmente como “Huamanga”, Ayacucho presenta un clima seco con fuertes vientos

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo e impugnaciones de votos

José Balcázar reclama a la ONPE por trabajar “muy lento” y le exige acabar “incertidumbre” en conteo e impugnaciones de votos

José Balcázar sobre suprimir el voto de peruanos en el extranjero: “Es un punto de vista a considerar”

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.590 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

Presidente Balcázar posterga su viaje para encuentro con León XIV por posibles manifestaciones en Lima

Fuerza Popular anuncia que no apelará la decisión del JNE sobre solicitud de anulación de actas en Puno

ENTRETENIMIENTO

La conmovedora visita de Gaspi e Ibai Llanos a un joven streamer peruano en un cerro de Ventanilla

La conmovedora visita de Gaspi e Ibai Llanos a un joven streamer peruano en un cerro de Ventanilla

Murió el youtuber Gaspi en un choque de helicópteros en Brasil: el recuerdo de su visita al Perú con Ibai Llanos

Gabriela Herrera no descarta romance con Diego Chávarri tras anunciar su soltería: “Tiene que hacer méritos”

“Allí se hacía cultura”: Kike Suero indignado ante la demolición de anfiteatros en la Alameda Chabuca Granda

Shirley Arica habla sobre la participación de Pamela López en realities: “Está perdiendo plata”

DEPORTES

Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

Alianza Lima vs César Vallejo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil HOY: partido en Filadelfia por fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026

Horacio Calcaterra rompió su silencio sobre la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Jerarquía y experiencia”

A qué hora juega Alianza Lima vs César Vallejo: partido en Trujillo por Grupo A de Copa de la Liga 2026

Tabla de posiciones del Mundial 2026, Grupo F con Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez