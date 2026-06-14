Pamela López lanza mensaje tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Llámenme, que lo que más necesito es trabajo”

Pamela López, vistiendo un sombrero vaquero y un vestido rosa brillante, hace un llamado por trabajo tras su participación en el programa 'La Granja VIP'.

La final de ‘La Granja VIP’ marcó un hito para Pamela López, quien alcanzó el segundo lugar entre veintiséis participantes y se posicionó como una de las revelaciones de la temporada. Tras el desenlace, en entrevista con Samuel Suárez, creador de Instarándula y crítico del reality, López compartió sus sensaciones sobre este logro en su primera experiencia en realities televisivos y su deseo de continuar su carrera en el medio.

Aunque aspiraba al triunfo, López resaltó el valor de haber llegado a las instancias finales. “Definitivamente, obviamente, quién no quisiera ganar esa plata que nos hace mucho bien a todos, cada quien con sus necesidades”, expresó al ser consultada sobre sus expectativas. Al referirse a su posición entre las finalistas, añadió: “Ya haber estado entre las cinco no tienen ni idea de mi emoción”.

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En la conversación, la aún esposa de Christian Cueva dedicó palabras a Shirley Arica, ganadora de la temporada. Reconoció que la experiencia de Arica en realities internacionales fue clave para su victoria por primera vez en el formato. “Shirley tiene mucha experiencia y se lo ha ganado. Yo creo que ella merecía ganar un reality, porque justo le preguntaba si alguna vez ganó, me dijo que no y creo que se dio todo para que ella gane”, comentó López.

La aún esposa de Christian Cueva se mostró contenta con lo logrado en la competencia, pero dejó claro que desea seguir trabajando | Instagram / Instarándula

Lejos de quedarse en la celebración, Pamela López subrayó su interés por consolidarse en televisión. “Yo no tengo esa experiencia, no tengo los realities, pero lo que sí tengo son ganas y fuerzas para seguir metiéndome en todo”, afirmó. López dejó un mensaje directo a los productores: “Así que llámeme por favor, que lo que más necesito es trabajo”. Según Instarándula, su paso por ‘La Granja VIP’ la posiciona como un nuevo rostro para el entretenimiento.

Pamela López hizo mea culpa sobre sus excesos en ‘La Granja VIP’

Durante la entrevista, Samuel Suárez recordó los distintos matices que mostró Pamela López en el reality, desde su dedicación en la casa hasta su participación en el teatro y el baile, pasando por los momentos de tensión con su pareja, Paul Michael, que se volvieron virales en redes sociales.

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Paul Michael confronta a Mónica Torres por sus controvertidos consejos a Pamela López en medio de una acalorada discusión.

Consultada sobre estos episodios, López asumió responsabilidad y reflexionó sobre su aprendizaje. “Soy adulta, me hago responsable de mis actos, de lo que digo, de lo que hago. Sé que he tenido muchos aciertos, muchos desaciertos, pero prefiero quedarme con los aciertos, con las cosas bonitas que descubrí”, declaró la trujillana a Instarándula.

López remarcó que la experiencia la llevó a descubrir habilidades desconocidas, como el baile y la actuación, y que prefiere enfocarse en esos avances personales.

“Como ya lo he dicho antes, no pensé que podía bailar, actuar, no sé, hacer todas las cosas que he podido, que me he atrevido a hacer y me voy a quedar con eso”, señaló. Sobre los aspectos negativos, precisó: “No me voy a autoflagelar. Sé que hay cosas que tengo que mejorar, las asumo y la salud mental es importante, ya lo he asumido. Yo creo que encaminándome con eso las cosas pueden mejorar”.

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Pamela López, vestida con un atuendo vibrante y sombrero de cowboy, es entrevistada tras el final de 'La Granja VIP', expresando su deseo de trabajar.

El paso de Pamela López por ‘La Granja VIP’ marca para ella el inicio de una nueva etapa profesional que espera consolidar en la televisión, convencida de que la oportunidad en el reality puede abrirle nuevas puertas laborales.