Gabriela Herrera no descarta romance con Diego Chávarri tras anunciar su soltería: “Tiene que hacer méritos”

La final de ‘La Granja VIP’ Perú cerró con más que una competencia, dejando en el centro de la conversación la relación entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri. La bailarina, quien alcanzó el tercer puesto del reality, reconoció ante las cámaras que la convivencia con el exfutbolista produjo una cercanía particular, una conexión que se hizo evidente para el público y para los propios participantes.

“Yo creo que se vio que había una atracción también entre los dos”, aseguró Herrera durante el post show de la gran final, al referirse a los momentos compartidos con Chávarri en el encierro del programa.

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La dinámica dentro de la casa marcó la pauta de una relación que, aunque no pasó de la amistad mientras duró la competencia, dejó abierta la posibilidad de un futuro distinto. Herrera explicó que la afinidad con Chávarri se manifestó en gestos, complicidad y el trabajo en equipo durante las pruebas.

La finalista de ‘La Granja VIP’ sorprendió con sus declaraciones luego de conocer que su excompañero está soltero tras sus confesiones de atracción | TikTok

“Con Diego hicimos una conexión muy bonita. Nos llevamos súper bien en la casa, no puedo negarlo, se ha visto, obviamente. Él y yo tenemos una conexión súper chévere, me cae espectacular”, subrayó la bailarina.

Pese a las muestras de cercanía, la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir fuera de la televisión persiste. Herrera indicó que las circunstancias del encierro no permiten prever cómo evolucionará la relación con el exfutbolista.

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“Yo no sé qué va a pasar afuera, la verdad, porque yo recién voy a salir. Él ya salió hace unas semanas. Yo recién voy a salir, no sé con qué me voy a encontrar, no sé de lo que se ha hablado. No sé que va a pasar, tiene que hacer puntos tiene que hacer méritos”, expresó con honestidad.

Durante el programa La Granja VIP, Diego Chávarri anunció el fin de su relación con Thalía Bentín, provocando la visible reacción de Gabriela Herrera.

El giro se produjo cuando Gabriela Herrera fue consultada sobre la posibilidad de iniciar una relación sentimental ahora que ambos están solteros. Aunque evitó una respuesta contundente, no descartó la opción y aclaró que las condiciones para intentar algo más podrían darse en un escenario diferente al del reality.

“Hoy está soltero, pero en su momento yo le dije, hemos puesto bastantes líneas, bastantes parámetros en muchas cosas, pero creo que ahora que está soltero, yo soy soltera, vamos a ver qué es lo que pasa, tal vez puede ser que sí, puede ser que no”, afirmó.

Gabriela Herrera quedó sorprendida cuando Diego Chávarri anunció su soltería

La transmisión de la final presentó uno de los momentos más comentados cuando Diego Chávarri comunicó públicamente el fin de su relación con Thalía Bentín. Al ser interrogado por los conductores sobre su situación sentimental, el exfutbolista respondió ante la audiencia: “Sí, el día que he estado afuera, he pensado mucho y creo que es lo mejor. Puse fin a mi relación de la mejor manera y creo que era lo correcto y estamos tranquilos”.

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La reacción de Gabriela Herrera se convirtió en uno de los focos principales de la transmisión. Las cámaras captaron su sorpresa tras escuchar la confesión de Chávarri, aunque intentó mantener la calma y la concentración por tratarse de la instancia decisiva del programa.

El exparticipante del reality de convivencia se mostró nervioso al revelar su estado sentimental, luego de exponerse su gusto por Gabriela Herrera | La Granja VIP

Consultada sobre sus impresiones, la bailarina optó por no profundizar y se limitó a comentar: “Yo estoy nerviosa por la final ahorita”, evitando así alimentar especulaciones sobre los sentimientos que podría tener hacia su excompañero.

A pesar del clima de incertidumbre, Chávarri se mostró solidario con Herrera en los últimos minutos previos a la definición del reality. “Sí me gustaría que gane Gabriela”, declaró el exfutbolista ante la audiencia, reforzando la idea de una relación cordial y llena de respeto mutuo, al menos frente a las cámaras.

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