Desde este lunes puedes postular a Beca Perú 2026: conoce los requisitos para obtener una de las 200 vacantes

Jóvenes estudiantes se preparan para su futuro mientras el plazo final para postular a la Beca Perú, una oportunidad de Pronabec para iniciar estudios superiores en Perú, culmina el 13 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de peruanos tendrán una nueva oportunidad para acceder a estudios superiores gracias a la segunda etapa de la Beca Perú 2026, concurso impulsado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) que pone a disposición más de 200 vacantes para iniciar una carrera profesional en universidades e institutos privados del país. La convocatoria comenzará este 15 de junio y está dirigida a personas que hayan culminado la educación secundaria, sin importar su edad.

El beneficio permitirá que los seleccionados inicien estudios durante el segundo semestre de 2026 con el financiamiento otorgado por instituciones educativas privadas que participan en esta iniciativa. La postulación será completamente gratuita y se realizará de manera virtual. Además, el concurso del Minedu contempla puntajes adicionales para postulantes que acrediten determinadas condiciones priorizables, como discapacidad, pertenencia a comunidades nativas o ser bombero activo.

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¿Quiénes pueden postular a la Beca Perú 2026 y cuáles son los requisitos?

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La nueva convocatoria de Beca Perú 2026 está orientada a ciudadanos peruanos que hayan concluido la educación secundaria, ya sea en la Educación Básica Regular o Alternativa, siempre que sus estudios estén reconocidos por el Ministerio de Educación.

Uno de los aspectos más destacados del concurso es que no existe límite de edad para participar, lo que amplía las oportunidades para jóvenes y adultos que buscan iniciar una carrera profesional.

Para postular, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos generales:

Tener nacionalidad peruana.

Haber culminado la educación secundaria.

Contar con ingreso acreditado a una institución de educación superior elegible, ya sea universidad o instituto.

Haber sido admitido en una sede, programa y modalidad de estudios incluidos en la convocatoria.

Presentar las declaraciones juradas y formatos exigidos por el módulo virtual de postulación.

Cumplir con los requisitos específicos establecidos por cada institución educativa participante.

Según informó Pronabec, las becas ofrecidas cubren principalmente los costos académicos de la carrera elegida y pueden extenderse hasta la culminación de los estudios, dependiendo de las condiciones establecidas por cada entidad donante.

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La ministra de Educación, María Esther Cuadros, destacó que este programa es resultado del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para ampliar el acceso a la educación superior de peruanos con buen desempeño académico y recursos económicos limitados.

Los postulantes también podrán obtener puntaje adicional si acreditan determinadas condiciones priorizables. Entre ellas figuran ser persona con discapacidad, pertenecer al ámbito del VRAEM o el Huallaga, ser víctima de la violencia ocurrida entre 1980 y 2000, formar parte de comunidades nativas amazónicas, comunidades campesinas o pueblo afroperuano, así como ser voluntario reconocido, bombero activo o hijo de bombero.

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Cronograma, puntajes y cómo postular al segundo momento del concurso

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La fase de postulación para esta segunda etapa se desarrollará desde el 15 de junio hasta el 8 de julio de 2026 a las 11:59 p.m.. Durante ese periodo, los interesados deberán completar el proceso a través de la plataforma habilitada por Pronabec y presentar la documentación requerida.

Posteriormente se realizará la etapa de subsanación entre el 23 de junio y el 15 de julio, mientras que los resultados serán publicados el 4 de agosto de 2026.

El cronograma continúa con la fase de aceptación de la beca, programada del 5 al 11 de agosto, y la publicación oficial de la lista de becarios se realizará a partir del 7 de agosto.

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La selección considera diversos criterios técnicos. El principal corresponde al rendimiento académico, que puede otorgar hasta 80 puntos considerando las notas obtenidas en el último y penúltimo año de secundaria.

Los estudiantes con promedios entre 18 y 20 puntos obtendrán la máxima calificación en este criterio. También se evalúa la situación socioeconómica mediante la clasificación del Sisfoh, otorgando puntaje adicional a quienes se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema.

Asimismo, las condiciones priorizables pueden sumar hasta 10 puntos adicionales, dependiendo de las características acreditadas por cada postulante.

Pronabec recordó que existen impedimentos para participar en el concurso. Por ejemplo, no podrán postular quienes ya hayan culminado una carrera universitaria o técnica de pregrado, quienes mantengan una beca activa del programa para el mismo nivel educativo o quienes hayan perdido o renunciado anteriormente a una beca financiada por la entidad para estudios de pregrado.

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La institución recomendó revisar cuidadosamente las bases del concurso, donde se detallan las carreras disponibles, el número de vacantes por institución educativa, los beneficios específicos de cada beca y los documentos que deben presentarse durante el proceso.

Hasta la fecha, más de 2.900 peruanos han sido beneficiados mediante Beca Perú, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior a través de alianzas entre el Estado y universidades e institutos privados.

Los interesados podrán consultar la oferta educativa completa, los requisitos específicos y las condiciones de cada vacante antes de iniciar su inscripción dentro del plazo establecido por la convocatoria.

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