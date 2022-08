Nicola Porcella reconoce que relación con Angie Arizaga fue ‘tóxica’: “Hablar del tema ya me aburre”

Nicola Porcella reconoce que relación con Angie Arizaga fue ‘tóxica’. | Panamericana Tv

Nicola Porcella es un exchico reality bastante reconocido en el Perú, especialmente por los escándalos que protagonizó en el pasado. Sus acciones provocaron que pierda su trabajo y que ningún canal de televisión quiera contar con sus servicios, por lo que tuvo que mudarse a México buscando un mejor futuro.

Cada cierto tiempo el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ vuelve a territorio peruano para visitar a su familia. Asimismo, algunos programas de espectáculo lo invitan a su set para realizarle algunas preguntas relacionadas a su actual carrera, así como su anterior vida.

Durante su participación en ‘D’ Mañana’ de Panamericana Televisión, Nicola Porcella fue consultado por su expareja Angie Arizaga, quien actualmente mantiene un sólido romance con Jota Benz. Bastante incómodo, el ahora actor se pronunció y señaló que no mantiene amistad alguna con ellos.

“ No sigo a Jota Benz porque no es amigo mío, yo sigo a mis amigos (en Instagram) ”, respondió el modelo. Como era de esperarse, el popular ‘Metiche’ le mencionó de forma directa si existía la posibilidad que entre ellos haya una relación netamente de compañerismo.

De manera inmediata, Nicola Porcella descartó cualquier posibilidad de que entre ellos haya alguna amistad, pues su historia con Angie Arizaga quedó en el pasado y prefiere mantenerlo en ese lugar. Además, el excapitán histórico de ‘Esto es Guerra’ aceptó que su romance con la ‘Negrita’ fue tóxica.

“No, para nada, no doy vuelta, no somos amigos ni nada. (Sé que fue una relación tóxica y complicada, dijo Metiche), Sí, porque hay muchas cosas que nunca se hablaron y yo no estuve de acuerdo, para mí es pasado, yo marqué un antes y un después, para atrás no, no tengo por qué hablar . Le deseo lo mejor, pero de ahí a que yo quiera entablar una amistad es distinto”, precisó.

De otro lado, los conductores del programa le preguntaron si es que se encontraría dispuesto a ir a una posible boda entre Angie Arizaga y Jota Benz, a lo que el exchico reality lo descartó de manera rotunda, aunque señaló que siempre le va a desear lo mejor a su expareja.

“No voy (si me invitan al matrimonio), lo que pasa es que ya pasó hace muchos años. No estoy con ella desde el 2018, es un tema cerrado. Cada uno por su lado, el tema de Angie ya me aburre”, finalizó.

Nicola Porcella planea irse del Perú para vivir en México. (Foto: Instagram)

¿Por qué terminaron Nicola Y Angie?

En el año 2018, en medio de una conferencia de prensa, Angie Arizaga confirmó que su romance con Nicola Porcella llegó a su fin, señalando que la decisión fue de mutuo acuerdo y que se dio en buenos términos.

Asimismo, el modelo salió a decir que el fin de su relación se debió al distanciamiento que hubo entre ambos debido a que se dejaron de frecuentar por la carga laboral que tenían.

“ Ella tenía mucho trabajo, yo también tenía mucho trabajo, entré a la novela (VBQ: empezando a vivir), no nos veíamos, ahí fue que arrancaron los problemas ”, señaló. Asimismo, sorprendió a más de uno al decir que tenía planeado pedirle la mano en el Mundial de Rusia 2018. “Yo iba a pedir permiso para irme y pedirle allá la mano, pero teníamos problemas entonces no sabía si dárselo o no”, precisó.

