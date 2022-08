Nicola Porcella confiesa que fue infiel a Angie Arizaga porque ‘creía que no iban a volver’

Nicola Porcella habla de la infidelidad. (Foto: Composición)

Nicola Porcella ha decidido hacer su vida en México, el chico reality viene en algunas ocasiones a nuestro país y no duda en hacer algunas apariciones en los programas de televisión. Alejado de Esto es Guerra, el excapitán de las Cobras se refiere a otros temas de la farándula.

La mañana de este miércoles 3 de agosto, la expareja de Angie Arizaga estuvo en el programa América Hoy. En el magazine hablaban de la infidelidad, luego de hacerse público el ampay de Julio Rivera.

Ante ello, se puso un poco nervioso cuando fue consultado sobre si en alguna ocasión él había sido infiel a alguna de sus parejas. Como se recuerda, él mantuvo una relación tormentosa con la modelo Angie Arizaga.

En una de las afirmaciones del programa se indicaba que una de las frases características de los tramposos era que mencionan que están separados de sus parejas o que se habían peleado por lo que se encontraban solteros.

Frente a eso, Nicola Porcella señaló que cuando se termina una relación, no piensa si van a retomar o no, por lo que él no ha dudado en salir con otras personas cuando le ha puesto fin a su romance.

“Tú no sabes si vas a volver o no. Si tú dices sabes que terminamos, se acabó. Yo si me he peleado y si he salido con otras personas y se ha visto, porque pensé que no iba a volver”, comentó algo nervioso.

Por su parte, Janet Barboza le reclamó que estaba tratando de mostrarse como una mansa paloma. “Te estás pintando como un santo, como un mártir y quiero preguntarte, Nicola Porcella ¿has sido infiel?”, cuestionó la conductora de televisión.

“Sí, cuando era jugador. Cuando era guerrero no. Totalmente honesto nunca fui infiel, lo que sí es que cuando terminé mi relación, a un mes o dos meses, si salía con otra eso sí. Se ve y está grabado porque yo pensaba que no iba a volver”, señaló el excapitán de Esto es Guerra.

MARCA DISTANCIA DE SUS EXAMIGOS EN PERÚ

Nicola Porcella ha confesado que su deseo es radicar a México, por ello ha comenzado a vender algunas cosas que tiene en Perú. En más de una oportunidad ha recalcado que el país azteca le abrió las puertas cuando se quedó sin trabajo en Lima, por lo que le tiene gran aprecio.

Recientemente, hizo una publicación con la que aclaró que solo tiene algunos amigos a los que considera cercanos, debido a que muchos se olvidaron de él en los momentos más difíciles. En una reciente publicación en Instagram lo dejó escrito con un extenso mensaje.

“Dicen que los amigos se ven en las malas y no en las buenas. Y es verdad, cuando estuve mal mis ‘amigos’ nunca me llamaron a ver si podía pagar el colegio de mi hijo, si podía pagar mi casa o si estaba bien. Jamás me dijeron: ‘Nicola, hay que buscar la forma de que vuelvas a trabajar’, sabiendo que me hago cargo de gran parte de mi familia”, señaló al inicio recordando lo que le había pasado.

“Hoy en día gracias a Dios me está volviendo a ir bien, con mucho trabajo y sacrificio lo estoy logrando. Tengo que agradecer lo que me pasó porque me abrió los ojos y me hizo ver que los verdaderos amigos son contados con los dedos de una mano. Ya a todos lo que se fueron y ahora quieren volver. Gracias, pero ahí nomas. Yo no perdono, ni olvido así que de lejitos estamos bien”, sentenció.

