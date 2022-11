Renata Flores: “Siempre quise llegar más allá con el quechua, la cultura y lo que somos”

Renata Flores quiere internacionalizar su carrera para seguir dando a conocer la cultura peruana. (Instagram)

Renata Flores es una joven ayacuchana de 21 años que está abriéndose paso en la industria musical con sus distintos temas en los que incluye frases de nuestro nativo quechua. La rapera y cantante peruana de música andina, hip hop, pop y trap latino ganó popularidad al realizar el cover de “The way you make me feel”, canción de Michael Jackson que interpretó en el idioma de los incas y que fue escuchado internacionalmente.

Recientemente, estrenó ‘Juntos sonamos mejor’, que tiene como objetivo llevar a cada rincón del Perú el mensaje de que sí es posible lograr la aceptación de las diferencias culturales para valorar la diversidad y la riqueza que hay en ellas, acentuando así el poder de lo colectivo. Este tema es la primera canción traducida a 23 lenguas nativas peruanas, esta iniciativa tiene la finalidad de que todos los habitantes puedan disfrutarla.

Infobae conversó con Renata Flores para conocer más detalles de su reciente éxito que ya tiene más de 200 mil reproducciones, así como de su etapa en el concurso ‘La Voz Kids’. Además, nos contó que una de sus metas se centra en ganar un Latin Grammy y realizar colaboraciones con reconocidas cantantes criollas.

Renata, “Juntos sonamos mejor” ha recibido buenos comentarios desde su lanzamiento...

Estamos muy felices porque a las personas les está gustando mucho y ese era el fin, de poder dar un mensaje a todos los peruanos que juntos y unidos, a pesar de las diferencias, podamos construir un Perú. La música es una manera muy poderosa de poder unirnos. Hemos experimentado con varios instrumentos y géneros que nos hacen sentir orgullosos como peruanos y para que todos se puedan sentir parte de ella.

¿Cómo surgió la idea de que sea traducida a 23 lenguas nativas?

Es que sí o sí tenía que escucharse en todos los idiomas para que puedan entender de qué se está hablando y para que puedan bailarla juntos. Que todo el Perú esté incluido en esta canción y mostrar que somos muy diversos. Faltaron más idiomas, pero sé que hemos hecho un gran esfuerzo para que haya más de 20 lenguas.

¿De dónde sale tu inspiración para escribir las letras de tus canciones?

A mí me gusta componer, escribir, hablar de mis raíces, de cómo es que nuestra cultura es tan grande y cómo deberíamos valorarla más. Para ‘Juntos sonamos mejor’ tuve que empaparme de muchas canciones, escuchar temas de varios artistas peruanos y eso me inspiró a poder crear la letra. Igual es con mis otras canciones, experimento, me reúno y escribo inspirándome de varias situaciones que paso mientras voy creciendo.

Has sido reconocida por la revista ¡Hola! como una de las latinas más influyentes del mundo y por Forbes como una de las mujeres más poderosas del Perú, ¿cómo tomas eso?

Muy agradecida de estar en estas listas junto con mujeres muy poderosas que de alguna manera han abierto un camino inmenso para las nuevas generaciones. No esperaba estar y tampoco sabía mucho de la importancia de estar en estas listas. Estoy muy feliz, y espero que más personas puedan escuchar mi música para seguir haciendo más cosas grandes.

Estuviste en La Voz Kids en el 2014, ¿qué cambió en tu vida después del concurso?

Fue la primera vez que estuve en televisión, fue muy bonito estar en La Voz Kids. Tuve que viajar a Lima para poder estar en el casting. Yo solo llegué a las audiciones, pero igual quería seguir intentándolo y me presenté a otros casting. Después, por cosas del destino, no se pudo concretar y comencé a hacer covers. Fue todo un loco luego de la canción de Michael Jackson. Es canción me abrió muchas puertas.

El cover “The way you make me feel” te dio el impulso que necesitabas en tu carrera...

Sí, fue el impulso para seguir haciendo música, porque sino no hubiera seguido haciendo música en quechua. Me empezó a abrir la mente de que lo nuestro es increíble, que estamos sentados o parados sobre tanta riqueza que no sabemos valorar. Desde que lo grabé, empecé a valorar más nuestra cultura, aprender más el quechua, me surgió la curiosidad de saber más cosas. Felizmente, mis padres siempre me apoyaron.

¿En algún momento has pensado en cambiar de género musical o te lo han sugerido?

La verdad que yo misma he querido experimentar con otros géneros. Ya había escuchado de otras personas y en redes que tal vez me pueda ir mejor con tal género o que les gusta otro, pero en mi último álbum hay mucha fusión, tiene de todo, tanto así que creo que más adelante puedo experimentar con otros géneros, porque sí me gusta.

¿Qué opinas de los Grammy Latino? ¿Te gustaría la nominación de esta premiación?

Sí, a quién no le gustaría ganar uno de los premios. Creo que para muchos artistas es un lujo, pero - por otro lado- hay otras cosas que llenan más, que te hacen sentir más feliz. En mi caso, creo que es el quechua, poder valorar quiénes somos y a nuestra cultura, esa siempre ha sido mi meta. Espero que cada vez sea más visto y como peruanos empecemos a valorar eso, escuchar más música de nuestro país y que todo el mundo conozca el quechua.

Nicole Zignago, Susana Baca, Eva Ayllón y Araceli Poma nos representarán en los Latin Grammy este año...

Estoy muy feliz por Araceli, por todo lo que está haciendo en su trabajo. De Susana Baca, cómo no conocer de todo lo que hace y lo que transmite es muy bonito. Todas son mujeres maravillosas y es genial que sean mujeres las que estén nominadas, están logrando mucho.

¿Te gustaría hacer colaboraciones con ellas?

Sí, me gustaría mucho. Voy a tratar de escribirles por Instagram o algún medio para poder juntarnos y hacer música. Se trata de arriesgarnos. Por mi parte, voy a enviarles mi música y a ver qué sale. Sería muy bonito. También me gustaría hacer colaboraciones con muchos artistas.

En conversación con Infobae, Nicole Zignago destacó tu trabajo y resaltó que le gusta tu música...

¡Qué bonito! A mí también me gusta mucho la música de Nicole. Ella es muy talentosa y creo que de eso se trata, de estar siempre pendientes, apoyarnos. Es muy lindo cuando los artistas estamos unidos y se siente esa fuerza entre nosotros. Estoy feliz de que ella haya escuchado mi música.

Renata Flores. (Instagram)

¿Ha sido difícil para ti difundir la música andina en el Perú?

He visto cambios y eso es lo que me hace sentir muy feliz. Agradecida con todas las personas que me han seguido y que me escriben. Ha sido muy difícil al inicio seguir con esto, pero siempre quisimos llegar más allá con el quechua, la cultura y lo que somos. Poco a poco vamos a seguir dándole y lo más bonito es que hay más artistas que están en el mismo rumbo de valorar más lo nuestro y llevarlo a otros lados. Es un camino un poco complicado, pero sé que se va a lograr y que el mundo conozca al Perú.

¿Estás buscando internacionalizarte?

Sí, poco a poco creo que vamos por ese camino. Este año estuve en Canadá y en Roma para dar algunas presentaciones. Compartí con otros artistas de diferentes culturas y fue muy chévere. Fueron experiencias muy bonitas y espero que más adelante también se pueda ir a otros lugares, porque veo que sí me conocen por allá. Poco a poco, tal vez una gira, pero vamos a seguir trabajando.

