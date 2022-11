Nueva modalidad de estafa a través de aplicativo de taxis

Usuario denuncia nueva modalidad de robo en aplicativo de taxi|VIDEO: Thefabashow

Una nueva modalidad de hurto se estaría realizando en el Perú. Una usuaria denunció que sufrió un robo tras solicitar un taxi por aplicativo de la empresa Didi. A través de TikTok, la actriz de clown e improvisación teatral, Fabiola Coloma Salas, dio a conocer el hecho que ocurrió en la última semana de octubre, por lo que perdió parte de sus ahorros.

“Estoy a punto de llorar porque me acabo de dar cuenta que he sido estafada por un taxista de Didi por una cantidad de plata. Vi mi tarjeta y dije ‘qué son estos cobros’”, relató la joven a través de su cuenta denominada ‘@thefabashow’.

La usuaria contó que el conductor le solicitó un código para que inicie su viaje; caso contrario, no iba a ser posible. Ante ello, menciona que le otorgó una clave que le llegó a su celular, pero luego la aplicación de la empresa se reinició, luego de ello ya no podría ingresar software, por lo que decidió ya no utilizar sin darse cuenta del descuento que se realizó.

De acuerdo con los movimientos de cuenta, se visualiza tres descuentos por los montos de S/260,03; S/197,15 y S/250,25. Esto suma S/707.43, cantidad que fue sustraída el pasado lunes 31 de octubre en la mañana.

“Yo confiaba un montón en esta empresa. (…) Estoy intentando ingresar a la aplicación de Didi, pero no salen los viajes. Obviamente, es un robo”, sostuvo conmovida a través de redes sociales.

Asimismo, mencionó que no pudo tomar las capturas de cómo le pidieron el código, como tampoco no le figura quién fue el conductor que se contactó con ella para solicitarle su número. Por ello, pide que la empresa realice sus descargos y le pueda ayudar, dado que ya puso su reclamo en su entidad bancaria.

Modus operandi

Tras exponer su caso en redes sociales, reveló que le han llegado mensajes para solidarizarse, pero también denuncias de otros usuarios que pasaron por lo mismo. En este sentido, una de sus seguidoras contó cómo sería, exactamente, el modus operandi de algunos conductores que pertenecerían a la empresa Didi.

Al pedir un taxi, el conductor envía un mensaje de texto pidiendo “validar el código de seguridad” e insiste hasta ser respondido. Ante una respuesta negativa del cliente, éste solicita el número de teléfono con la finalidad de “reenviar el código de verificación”. Sin embargo, este sería el punto clave de los delincuentes.

Luego, proceden a abrir la aplicación desde otro aparato e ingresan con el número de celular brindado, por lo cual al otorgarle el código que llega al celular, este puede abrir sin ningún inconveniente.

En este sentido, el sujeto que tiene abierta la cuenta desde su celular solicita viajes falsos para que se cobre de manera automática a través de la tarjeta registrada.

No es la única

De acuerdo con los comentarios que la actriz ha tenido, los seguidores relatan que también fueron víctimas de esta acción. Ante ello, solicitan a la empresa pronunciarse. Hasta el cierre de esta nota, no existe ningún comunicado de Didi para detectar quiénes estarían realizando esta transacción.

