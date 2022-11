Andrea San Martín se pronunció sobre video de Sebastián Lizarzaburu al lado de varias mujeres en carwash. | Panamericana Tv.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu anunciaron hace unas semanas que habían decidido terminar su relación sentimental de manera definitiva. Tras darse a conocer dicha información, el exchico reality fue captado a los pocos días divirtiéndose al lado de bellas jóvenes durante la inauguración de un carwash.

El primero en pronunciarse fue el mismo ‘Hombre roca’, quien señaló que no había nada de malo en las imágenes, pues había sido contratado y que lo único que hizo fue animar a todos los que habían asistido, además que en ningún momento intento ocultarse.

Por su parte, Andrea San Martín, quien aceptó la invitación del programa ‘D’ Mañana’, primero dejó en claro que ninguna de las canciones que publicó en sus historias de Instagram estaban dirigidas para su expareja.

“Es una canción de moda, no estoy reviviendo viejos tiempos con nadie, pero imagínate que yo tuviera que dejar de cantar las canciones de moda por lo que vayan a pensar los demás”, comentó.

Asimismo, la ‘ojiverde’ negó sentir celos del trabajo que aceptó Sebastián Lizarzaburu; sin embargo, le agradeció a su expareja por no haber realizado este tipo de contenidos cuando ellos todavía mantenían una relación sentimental.

“Bien que se esperó hasta ya no estar conmigo para aceptar ese tipo de trabajo, me parece bien, yo creo que por respeto ni siquiera me hubiera preguntado, ni siquiera porque yo se lo diga, él ha sabido siempre manejar la situación (en el pasado)”, aseveró.

En ese sentido, Andrea San Martín señaló que Sebastián Lizarzaburu siempre respetó los límites que habían en la relación. “No tengo ninguna queja al respecto, entonces, ahora que estoy soltera y separada, menos quejas voy a tener pues”, acotó.

Para finalizar, la modelo señaló que no se iba a repetir la historia que ellos tuvieron en el pasado, cuando se separaron por primera vez, pues ahora son personas totalmente maduras.

Andrea San Martín habla de Sebastián Lizarzaburu.

Andrea San Martín responde a Rodrigo González

Durante su paso por ‘D’ Mañana’, Andrea San Martín respondió sobre la supuesta demanda que entablaría contra ‘Amor y Fuego’ por presuntamente invadir la privacidad de su hija. Asimismo, la ‘ojiverde’ le aclaró a Rodrigo González que ella en ningún momento amenazó a su programa.

“Yo soy súper respetuosa con el trabajo de la prensa, pero considero que una amenaza es cuando alguien te hace una advertencia de mala manera pero no, lo que yo he solicitado y he sido muy clara... todos los medios han hablado de mi vida privada siempre, no tengo queja alguna en ese sentido, pero creo que hay límites y responsabilidad a la hora de dar noticias”, indicó.

