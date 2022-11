Gian Marco emocionado comparte saludo de Carlos Villagrán como ‘Kiko’: “He sido fan toda mi vida”

Gian Marco emocionado comparte saludo de Carlos Villagrán como ‘Kiko’. (Instagram)

Gian Marco Zignago no dudó en compartir en sus redes sociales un vídeo de uno de sus personajes favoritos de la televisión. El cantante peruano utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un clip donde se ve a Carlos Villagrán, conocido internacionalmente por interpretar a ‘Kiko’ o ‘Quico’ en la serie mexicana ‘El Chavo del 8′, mandándole un caluroso saludo.

Según cuenta el artista nacional, su amiga e integrante de ‘Pandora’, Isabel Lascurain, lo sorprendió hace varios años cuando le envió el material audiovisual. No es un secreto el fanatismo del compositor por el personaje de la teleserie extranjera, pues en varias oportunidades ha tratado de imitar su peculiar forma de hablar inflando los cachetes.

Por ello, la cantante decidió grabar al actor interpretando a ‘Kiko’ en uno de sus encuentros y este miércoles, Gian Marco lo recordó compartiéndolo con sus más de dos millones de seguidores, resaltando que lo ha guardado con mucho cariño todo este tiempo y que cada vez que lo reproduce, le roba una sonrisa.

“Querido Gian Marco, te mando un beso y una mordida de pescuezo. Por favor, sé feliz y si lo eres, pues sí me simpatizas. ¡Chau!”, se le escucha decir al humorista mexicano de 78 años.

“Mi adorada Isabel Lascurain, sabiendo lo fan que he sido toda mi vida de Kiko, me envió esta sorpresa hace un par de años. Tengo este saludo de mi querido Carlos Villagrán guardado entre mis videos favoritos y cada vez que lo veo me pone muy feliz...así como él mismo me lo dice”, se lee en las primeras líneas de la descripción del post.

Asimismo, recalcó que sigue el consejo de ‘Kiko’ con respecto a la felicidad. “Eso hago, todos los días, poniéndole ganas a la vida, rescatando a ese niño que vive en mi, al que fui y llevaré conmigo siempre. A todos los que celebran conmigo les mando abrazos…y a los que no…pues Chusma!! Chusma!! Pppggdddff”, agregó.

Gian Marco recibió un saludo de 'Kiko' hace varios años. (Instagram)

El emotivo post de Gian Marco a su hija

Gian Marco evidenció su emoción al conocer la nominación de su hija Nicole Zignago a los Latin Grammy 2022, en la categoría Mejor Nuevo Artista. El cantante usó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo post en el que le expresa su cariño y admiración tras este logro y comparte algunas imágenes inéditas de su vida.

“China de mi alma, amor y corazón. Te lo ganaste a pulso, con todas tus fuerzas, atravesando las tormentas más intensas, los vientos más fuertes, aprendiendo de la vida paso a paso. La gente no tiene la menor idea de todo lo que has luchado y sigues haciéndolo para estos momentos tan especiales sucedan”, escribió.

“Amas tanto lo que haces que la vida te da recompensa y este momento es una de esas tantas alegrías que seguirán apareciendo a lo largo de tu carrera. Lo hiciste sola hija mía, como una campeona. Esto es absolutamente mérito tuyo y de nadie más. Disfrútalo, abraza este momento tan especial. Estoy tan orgulloso ser el papá de Nicole Zignago. Esto es solo el comienzo. Te amo”, agregó.

Gian Marco le dedica un post a Nicole Zignago. (Instagram)

