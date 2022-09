Gian Marco dedica emotivo post a su hija Nicole Zignago luego de ser nominada a los Latin Grammy

Gian Marco felicita Nicole Zignago por su nominación a los Latin Grammy. (Instagram)

Gian Marco no pudo evitar su emoción al oficializarse la nominación de su hija Nicole Zignago a los Latin Grammy 2022, en la categoría Mejor Nuevo Artista. Por eso, usó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo post en el que le expresa su cariño y admiración tras este logro y comparte algunas imágenes inéditas de su vida.

La representante peruana competirá con diversos exponentes de la música de más de un país. Como se conoce, la artista ha desarrollado su carrera sola y ha prefiero mantenerse lejos de su padre para hacerse de un nombre en la música que ahora está dando frutos.

En su cuenta oficial de Instagram, Gian Marco compartió un carrete de fotografías en las que se luce junto a su hija e incluso añadió una instantánea de Nicole en la infancia en un estudio de música y su reciente presentación juntos en el aniversario 30 de carrera artística del artista nacional.

“China de mi alma, amor y corazón. Te lo ganaste a pulso, con todas tus fuerzas, atravesando las tormentas más intensas, los vientos más fuertes, aprendiendo de la vida paso a paso. La gente no tiene la menor idea de todo lo que has luchado y sigues haciéndolo para estos momentos tan especiales sucedan”, comenzó diciendo en su post el cantante.

Gian Marco le dedica un post a Nicole Zignago. (Instagram)

Además, recalcó su propio trabajo para destacar en la música. Y es que en una entrevista anterior, Nicole Zignago dejó claro que pese a poder pedir apoyo a su padre para desarrollar su carrera, prefirió hacerlo por cuenta propia.

“Amas tanto lo que haces que la vida te da recompensa y este momento es una de esas tantas alegrías que seguirán apareciendo a lo largo de tu carrera. Lo hiciste sola hija mía, como una campeona. Esto es absolutamente mérito tuyo y de nadie más. Disfrútalo, abraza este momento tan especial. Estoy tan orgulloso ser el papá de Nicole Zignago. Esto es solo el comienzo. Te amo”, finalizó Gian Marco.

Rápidamente, la publicación alcanzó más de 6 mil me gusta en la red social y cientos de comentarios de felicitación para la cantante. “Increíble esto, felicidades”, “Qué lindas palabras”, “Que notición, te lo mereces tantísimo”, “Lleva el arte y talento en la sangre”, “Orgullo peruano”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso, la propia Nicole Zignago le agradeció las palabras a su progenitor por desearle lo mejor en este nuevo reto artístico. “Te amo papá de Nicole. MUCHO”, señaló la nominada al Latin Grammy 2022.

Nicole Zignago le responde a su padre. (Instagram)

Nicole Zignago agradece nominación

A través de su cuenta de Instagram, Nicole Zignago compartió un post en el que mostró su felicidad por este logro en su carrera artística. En sus palabras, no dejó de lado a sus seguidores, quienes disfrutan de su música y han logrado que pueda ser reconocida internacionalmente.

“Estamos nominados a los Latin Grammy como mejor nuevo artista. Gracias a la vida por dejar crecer este amor y respeto tan grande que le tengo a lo que hago. Gracias a cada una de las personas que han hecho música conmigo. Gracias a ustedes porque mis canciones no encontrarían casa, no estarían vivas sin su amor. Gracias a mi país que me vio cantar por primera vez; llevarte conmigo a todos lados es importante pa mí. Uffffffff GRACIAS”, compartió la artista.

Nicole Zignago agradece apoyo y nominación a los Latin Grammy. (Instagram)

