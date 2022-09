Gian Marco y el tierno mensaje de cumpleaños a su madre Regina Alcóver: “Tenerte es una bendición”

Gian Marco le dedicó un poema a su madre por su cumpleaños número 74. (Instagram)

La actriz y locutora radial Regina Alcóver está de cumpleaños este 29 de setiembre y su primogénito Gian Marco Zignago no ha dudado en celebrárselo. El cantautor peruano utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a la mujer que le dio la vida y con la que ha demostrado que tiene un fuerte lazo de madre e hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante decidió compartir con sus más de dos millones de seguidores un poema de su autoría acompañado de una fotografía donde se luce al lado de su progenitora. En la imagen, se puede ver al intérprete dándole un beso en la mejilla a su mamá como símbolo de su amor.

“Llevo tu sangre en la mía y nueve meses contigo que me llenaron de abrigo para entregarme a la vida. Amor puro y sin medida acuarela de mi lienzo te alojas en mi silencio tallando de amor el día madre del alma mía tu principio es mi comienzo”, se lee en los primeros párrafos de su descripción.

Asimismo, Gian Marco no deja de festejar un año más de vida de Regina Alcóver, quien ha destacado en el mundo artístico desde los ocho años con presentaciones teatralizadas en Radio Nacional del Perú. Además, ha ganado reconocimiento por haber participado en múltiples telenovelas, series y programas de televisión a lo largo de su carrera.

“Feliz vida madre. Tenerte es una bendición. Sigamos celebrando y creciendo. ¡Gracias por tanto!. ¡Feliz cumpleaños!”, agregó a su texto junto a emojis de corazón rojo. Su publicación generó varias reacciones por parte de sus fanáticos y amigos, quienes se sumaron a los saludos de cumpleaños.

Asimismo, la respuesta de Regina Alcóver no se hizo esperar y mostró muy emocionada por el detalle de su hijo, a quien apoya incondicionalmente en cada paso que da para seguir creciendo en la industria musical. “Hijo, gracias de todo corazón”, escribió.

Gian Marco le dedicó un poema a su madre por su cumpleaños número 74. (Instagram)

Regina Alcóver encantada con la novia de Gian Marco

Regina Alcóver está encantada con la novia de Gian Marco. Así lo comentó en una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, dónde contó cómo se lleva con la joven actriz y cantante colombiana, Juliana Molina. “Ella es una tromba de alegría, de vitalidad y de entusiasmo. Yo les deseo la felicidad del mundo. No es fácil el divorcio de nadie, si no pregúntamelo a mí. Entonces hay heridas, hay surcos para cada uno”.

“Ha conquistado a todos, a todo el que la conoce, porque tiene un carácter bien lindo... Las almas se encuentran y (mi hijo) tiene derecho a rehacer su vida, a querer a quien quiera”, agregó asegurando que ya tendría en el bolsillo a sus nietos Nicole, Fabián y Abril Zignago.

Por otro lado, contó que mantiene su distancia con la exesposa de su hijo, Claudia Moro, pero que sí existió una cordialidad por el bienestar de la familia. “Yo no tuve una relación amical con Claudia. Siempre fue bienvenida a mi casa, pero ella mantenía una distancia y yo también (...) La gente no sabe en realidad cómo pasaron las cosas, cómo fueron las cosas. No soy yo la que tenga que decir cómo fueron, tengo ciertos privilegios como mamá, pero lo que sí tenemos que aprender es a respetar”.

Regina Alcóver habla sobre la novia de Gian Marco en 'Amor y Fuego'. Willax TV.

SEGUIR LEYENDO