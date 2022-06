Gian Marco hace aclaración: “No saldría con alguien que tenga hijos, no quiero más”

Gian Marco Zignago dio detalles de su vida amorosa. (Foto: Instagram)

Gian Marco brindó una entrevista a Verónica Linares para su canal de YouTube, La Linares. En esta reunión, el cantante dio detalles de su vida amoroso, e indicó que no estaría con una persona con hijos, pues ya tiene los suyos. Además, resaltó que no tendría ningún problema de estar con una persona 20 años menor que él.

Como se recuerda, el artista peruano se divorció de la madre de sus hijos hace unos años. Si bien es cierto, reveló que fue un difícil momento, Gian Marco hoy en día se muestra mucho más tranquilo respecto a su nueva situación.

“No puedo tener más hijos y no quiero tener más hijos, tengo 3 y me pasa algo. ¿Si saldría con alguien? no sé porque tengo este prejuicio, no podría salir con alguien que tenga hijos... es algo que tengo en mi cabeza (…) Ya tengo hijos” , dijo Gian Marco.

Asimismo, aclaró que se siente joven, por lo que no dudaría en entablar una relación con alguien más joven que él.

“Yo estoy joven, soy un chibolo, tampoco voy a ser un sugar daddy (…) Yo creo que la música y por mi madre también yo soy jovial” , aclaró el peruano, quien resaltó que no tiene ningún tipo de prejuicio respecto a las diferencias de edad entre parejas.

“Hay el prejuicio (…) Si yo conozco a una persona 15 años menor que yo o 20 años, antes criticaba a amigos que se han divorciado y que han tenido parejas 20 años menores (…) Yo decía: “No hay forma que yo esté con alguien menor”” , señaló el arista. “¿Ahora ya no piensas así?”, le preguntó de inmediato la periodista, a lo que Zignago indicó: “Ahora, ya no”.

VERÓNICA LINARES LO DEJÓ PLANTADO

En otro momento, Gian Marco le reprocho a Verónica Linares la vez que lo dejó plantando. Entre risas, el artista comentó una anécdota que tiene con la periodista.

“Digamos que en el año 2003 o 2004, yo era un tipo muy exitoso en Estados Unidos y ella (Verónica) se comunicó con mi equipo de trabajo, en realidad quería conocer a Emilio Estefan y no a mí, ya me conocía. Le digo: ‘Vero, vente a Miami, haces el reportaje en mi estudio y nos vamos en mi lancha’. Me dijo: ‘Ya sí, no sé cuánto’. Lancha prendida, todo preparado y no llegaste nunca”, contó.

Verónica Linares intervino y no dudó en agradecerle por haber recordado con humor dicha vivencia, pues señaló que en su momento él pudo molestarse. “De repente tú lo dices de broma, pero en algún momento dijiste: ¿Qué le pasa, por qué no viene? Y tú eres buenísimo y tan cariñoso conmigo, me hiciste sentir como que te choteaba”.

GIAN MARCO QUIERE VOLVER A ENAMORARSE

Hace unos meses, Gian Marco indicó que está dispuesto a rehacer su vida, pero pasará en el momento indicado. Sin embargo, resaltó que le hace mucha ilusión volver a compartir su vida con otra persona.

“Estoy seguro que eso sucederá cuando mi corazón se reestructure, se vuelva a formar, pero hay que ajustar nuevos circuitos, retomar cierto ritmo en el latido, metafóricamente hablando. Me da mucha ilusión saber que de repente puedo compartir lo que me queda de vida, que es bastante, con alguien”, señaló el cantante a El Comercio en enero.

“Me siento joven, soy jovial, y el día que aparezca alguien y tenga ganas de contarlo, lo contaré. Aprendí a cuidar ese espacio de mi vida. Lo demostré con mi familia. Respeto mucho a la gente que lo hace, pero creo que hay cosas en la vida que son muy de uno y no a todo el mundo le hace feliz tu felicidad. El día de mañana si me enamoro voy a ser el hombre más feliz de la tierra y tal vez podría de repente decir: encontré el amor de mi vida y una nueva forma de vivir”, indicó en aquel entonces.

