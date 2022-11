Walter Ayala asegura que no solicitó dinero a Bruno Pacheco: “Niego haber pedido una ‘alita’”

El exministro también está inmerso en el caso por los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas en el pasado 2021.

El exministro de Defensa Walter Ayala se pronunció sobre un presunto cobro de dinero ilícito al exasesor de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco.

El extitular de la citada cartera reveló que sí asesoró legalmente a Pacheco en su calidad de abogado, sin embargo, descartó cualquier tipo de cobro de dinero.

Según un documento de la Fiscalía, el exsecretario del despacho presidencial Beder Camacho llevó a Pacheco a un encuentro clandestino en la casa de Ayala, donde el exministro entregó al exhombre de confianza del presidente Pedro Castillo “una bolsa de papel marrón que tenía en su interior 40 mil dólares”.

“Expresó el ministro de Defensa ‘Bruno, sácame mi alita de ese dinero’, haciendo referencia a que le conceda parte de ese monto como una supuesta comisión, por lo que Arnulfo Bruno Pacheco Castillo le dijo que ese apoyo era para asumir el gasto de sus abogados y que el compromiso eran 100 mil dólares, no esa pequeña cantidad”, se lee en el citado texto divulgado por el programa dominical Panorama.

Según un documento de la Fiscalía, difundido por el programa periodístico Panorama, Beder Camacho reunió a Pacheco y Ayala en el domicilio de este último.

Frente a dicha situación, el extitular de la cartera de Defensa reveló que sí recibió un encargo para Pacheco Castillo debido a que este se encontraba, aparentemente, en otro distrito.

“Ese día supuestamente él estaba en Lurín. Presuntamente, Pacheco se iba a encontrar con una persona que le iba a dar un encargo; pero como estaba allá, me llama y me dice ‘un favor, va a ir alguien a dejarte un encargo para mí’. No vi nada malo, le dije que sí”, comentó Ayala en diálogo con Canal N.

En diálogo con Canal N, manifestó que cuenta con un estudio de abogados en el distrito de Surco, donde reafirmó que el exfuncionario fue asesorado por su persona.

Walter Ayala aseguró no saber si las declaraciones de Karelim López le 'dan risa o pena'. Foto: Composición.

Niega llamativa expresión hacia Bruno Pacheco

En otro momento, Ayala Gonzales también se refirió a la peculiar frase propalada en los registros del Ministerio Público; donde supuestamente le pidió “una alita” al exasesor de Palacio de Gobierno en una clara intención de solicitarle dinero.

Al respecto, le restó importancia a la presunta frase y agregó que estas palabras se divulgaron por “morbo”. Además, aseguró que las asesorías brindadas a Pacheco fueron gratis, por ello, consideró que este debió pagarle posteriormente por ello.

“Vino una persona y me dejó un encargo para él (...) un paquete, una bolsa. Luego viene Pacheco y se lo entrego, porque era de él. Supuestamente, cuando él agarra la bolsa yo le digo ‘sácame una alita’. Eso yo (lo) niego categóricamente, niego haber pedido ‘una alita’. Aunque sí digo que Bruno Pacheco me debió haber pagado, porque yo lo he asesorado gratis. Nunca me ha dado un sol”, explicó en el citado medio televisivo.

Cabe precisar que el exministro también está inmerso en el caso por los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas en el pasado 2021. La investigación en curso es desarrollada por la Fiscalía, que agregó a Ayala al organigrama de la supuesta organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo.

Ayala presentó días antes un recurso de tutela de derechos para frenar las indagaciones en su contra. Pese a ello, el Poder Judicial rechazó su solicitud y declaró infundado dicho proceso, autorizando que continúen las diligencias correspondientes en su caso.

