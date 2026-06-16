Qué se celebra el 16 de junio en el Perú: La memoria de esta fecha como espejo de continuidades y rupturas en la vida pública peruana

La fecha concentra el deceso de un exmandatario, el natalicio de un gobernante militar y episodios vinculados a la música, el fútbol y una crisis social en Moquegua, según efemérides nacionales (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 16 de junio reúne fechas vinculadas a personajes y acontecimientos que dejaron huella en la historia del Perú. En 1887 falleció el expresidente José Rufino Echenique, protagonista de una etapa clave de la República.

En 1910 nació Juan Velasco Alvarado, gobernante que impulsó profundas reformas políticas y económicas. Ese mismo día, en 1933, Daniel Alomía Robles regresó al país tras una larga estancia en Estados Unidos.

También se conmemoran los nacimientos de César Cueto y Gustavo Grondona, figuras destacadas del fútbol. Además, se recuerda la jornada más crítica del Moqueguazo en 2008 y la muerte del jurista Carlos Torres y Torres Lara en 2000.

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16 de junio de 1887 - Fallece José Rufino Echenique, expresidente que marcó una etapa clave del Perú republicano

Expresidente, militar y protagonista de la construcción republicana, José Rufino Echenique falleció un 16 de junio dejando una huella profunda en la historia política nacional. (BNP)

José Rufino Echenique falleció en Lima el 16 de junio de 1887, luego de una extensa trayectoria militar y política que lo llevó a ocupar la presidencia del Perú entre 1851 y 1855.

Nacido en Puno, participó desde joven en las campañas por la independencia y en diversos conflictos que marcaron los primeros años de la República. Durante su gobierno impulsó obras públicas, el fortalecimiento de la marina y reformas administrativas en un período de prosperidad económica asociado al auge del guano.

Sin embargo, su gestión también enfrentó fuertes cuestionamientos políticos y acusaciones de corrupción que derivaron en su derrocamiento y posterior exilio.

16 de junio de 1910 - Nace Juan Velasco Alvarado, el militar que transformó el rumbo político del Perú

La historia peruana recuerda cada 16 de junio el nacimiento de Juan Velasco Alvarado, figura central de un gobierno militar que impulsó profundas reformas estructurales. (BNP)

Juan Velasco Alvarado nació el 16 de junio de 1910 en Castilla, Piura. Militar de carrera, alcanzó la presidencia del Perú tras el golpe de Estado de 1968 que puso fin al gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

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Durante su gestión impulsó profundas transformaciones, entre ellas la reforma agraria, la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y una mayor intervención del Estado en la vida nacional.

Su gobierno marcó una de las etapas más trascendentes y debatidas de la historia peruana contemporánea. Permaneció en el poder hasta 1975, cuando fue reemplazado por Francisco Morales Bermúdez.

16 de junio de 1933 - Daniel Alomía Robles regresa al Perú tras 14 años en Nueva York y reafirma su legado

El puerto del Callao recibió a Daniel Alomía Robles en 1933. El compositor retornó al país después de una larga ausencia y continuó impulsando la riqueza musical peruana. (BNP)

El 16 de junio de 1933, el compositor y musicólogo peruano Daniel Alomía Robles regresó al país al arribar al puerto del Callao, luego de permanecer catorce años en Nueva York.

Su retorno marcó el inicio de la etapa final de una trayectoria dedicada a la investigación y difusión de la música andina. Durante su estancia en Estados Unidos consiguió que reconocidas compañías discográficas registraran varias de sus composiciones más representativas, entre ellas la célebre zarzuela El Cóndor Pasa.

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Ya en el Perú, asumió la jefatura de la Sección de Música y Arqueología del Museo Nacional, fortaleciendo su aporte cultural.

16 de junio de 1952 - Nace César Cueto, el “Poeta de la Zurda” que deslumbró al fútbol peruano

Dueño de una zurda brillante y una visión privilegiada, César Cueto nació un 16 de junio y dejó una huella imborrable en Alianza Lima y la selección peruana. (Ovación.uy)

César Augusto Cueto Villa nació el 16 de junio de 1952 en Lima y con el tiempo se convirtió en una de las máximas figuras del fútbol peruano.

Dueño de una extraordinaria técnica, visión de juego y precisión en los pases, recibió el apodo de “Poeta de la Zurda” por la elegancia con la que conducía el balón.

Brilló con la camiseta de Alianza Lima, donde conquistó varios títulos nacionales, y también dejó huella en el fútbol colombiano. Con la selección peruana ganó la Copa América de 1975 y participó en los Mundiales de Argentina 1978 y España 1982.

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16 de junio de 1968 - Nace Gustavo Grondona, figura del tricampeonato de Universitario de Deportes

Talentoso y líder en el mediocampo, Gustavo Grondona dejó una huella especial en el fútbol peruano. Su nacimiento se recuerda cada 16 de junio. (GEC)

Gustavo Héctor Grondona Maio nació el 16 de junio de 1968 en Buenos Aires, Argentina. Mediocampista de destacada trayectoria, dejó una huella especial en el fútbol peruano durante su paso por Universitario de Deportes.

Con la camiseta crema fue pieza importante del equipo que conquistó el histórico tricampeonato nacional entre 1998 y 2000, gracias a su talento, visión de juego y liderazgo en el mediocampo.

También defendió los colores de Sporting Cristal antes de regresar a Argentina para cerrar su carrera profesional. Su nombre permanece asociado a una de las etapas más exitosas de Universitario.

16 de junio de 2008 - El Moqueguazo alcanza su punto más crítico tras enfrentamientos y tensión social

La protesta por el canon minero alcanzó su momento más delicado un 16 de junio de 2008. El Moqueguazo dejó enfrentamientos y colocó a Moquegua en la agenda nacional. (Prensa Regional)

El 16 de junio de 2008 se produjo la jornada más tensa del denominado Moqueguazo, una protesta regional iniciada para exigir una distribución más equitativa del canon minero.

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Ese día se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en la zona de Montalvo, dejando numerosos heridos y elevando la tensión en toda la región.

La crisis llevó a la declaración de alerta roja en los servicios de salud y a la retención de policías por parte de los protestantes. Los hechos marcaron un momento decisivo en una movilización que puso a Moquegua en el centro del debate nacional.

16 de junio de 2000 - Fallece Carlos Torres y Torres Lara, influyente jurista y figura del fujimorismo

Abogado, académico y hombre de Estado, Carlos Torres y Torres Lara dejó una profunda marca en la política nacional. Su muerte ocurrió el 16 de junio de 2000 (LUM)

Carlos Torres y Torres Lara falleció el 16 de junio de 2000 en Lima a los 57 años, tras una trayectoria que combinó la actividad académica, jurídica y política.

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Abogado de profesión, fue una de las figuras más influyentes del primer gobierno de Alberto Fujimori, desempeñándose como presidente del Consejo de Ministros, canciller, ministro de Trabajo y congresista.

También presidió el Congreso de la República y tuvo un papel relevante en la elaboración de la Constitución de 1993. Su muerte puso fin a una carrera marcada por una intensa participación en la vida política y constitucional del país.