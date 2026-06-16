Municipalidad de San Martín de Porres abre convocatoria laboral para personas con secundaria incompleta y completa

Todas las plazas en esta convocatoria de trabajo están bajo la modalidad CAS. Foto: Google Maps

La Municipalidad de San Martín de Porres (SMP) abrió una nueva convocatoria de trabajo bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), dirigida a personas con estudios secundarios completos e incluso incompletos. En total, se han habilitado 160 vacantes para desempeñarse en áreas vinculadas a la seguridad ciudadana y el monitoreo de vigilancia en el distrito.

La oferta laboral representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector público, ya que contempla remuneraciones que van desde S/ 1.500 hasta S/ 2.300 mensuales, dependiendo del puesto. Además, algunas plazas solo exigen educación secundaria, mientras que otras requieren licencias de conducir vigentes para vehículos o motocicletas.

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¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de San Martín de Porres?

Efectivos policiales y de serenazgo custodian un minimarket en Trujillo tras la detonación de un artefacto explosivo, un presunto ataque extorsivo cerca de instituciones educativas. (Foto: Facebook / Trujillo Hoy )

La convocatoria CAS N.° 007 contempla cinco perfiles distintos, todos destinados a fortalecer las labores de vigilancia y seguridad en el distrito. Los puestos disponibles son los siguientes:

Operador de equipo de video vigilancia

Vacantes: 15

Requisito académico: Secundaria completa

Remuneración: S/ 1.500

Lugar de trabajo: Lima

Sereno a pie I

Vacantes: 60

Requisito académico: Secundaria incompleta

Remuneración: S/ 1.700

Lugar de trabajo: Lima

Sereno conductor II

Vacantes: 30

Requisito académico: Secundaria completa

Requisito adicional: Licencia de conducir A-IIa vigente

Remuneración: S/ 2.300

Lugar de trabajo: Lima

Sereno GOES I

Vacantes: 15

Requisito académico: Secundaria completa

Remuneración: S/ 2.100

Lugar de trabajo: Lima

Sereno motorizado II

Vacantes: 40

Requisito académico: Secundaria completa

Requisito adicional: Licencia de motocicleta BII-C vigente

Remuneración: S/ 2.000

Lugar de trabajo: Lima

Entre todas las plazas ofertadas, el cargo mejor remunerado es el de sereno conductor II, que ofrece un sueldo mensual de S/ 2.300 para quienes cuenten con licencia de conducir vigente y cumplan con los requisitos establecidos por la entidad edil.

¿Cómo postular a la convocatoria y hasta cuándo hay plazo?

Ejemplo de un buen CV. Foto: Canva

La Municipalidad de San Martín de Porres informó que el proceso de selección permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026, fecha límite para que los interesados presenten su postulación.

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Antes de registrarse, los postulantes deben revisar cuidadosamente las bases correspondientes a cada puesto, ya que allí se detallan los requisitos específicos, el perfil solicitado, las condiciones laborales y la documentación obligatoria que deberá adjuntarse durante el proceso.

La entidad recomienda verificar previamente el cumplimiento de todos los requisitos para evitar observaciones o la descalificación de la candidatura. Asimismo, es importante revisar los anexos, formatos y declaraciones juradas exigidas para cada cargo.

Los empleos están orientados principalmente a reforzar las acciones de patrullaje, vigilancia preventiva y monitoreo de cámaras de seguridad en el distrito, por lo que algunos puestos demandan disponibilidad para laborar en campo y cumplir funciones relacionadas con el orden y la protección ciudadana.

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Quienes deseen participar deberán ingresar al portal oficial de convocatorias de la Municipalidad de San Martín de Porres para descargar las bases, conocer el cronograma completo y seguir las instrucciones de inscripción. Debido a que se trata de 160 plazas disponibles, esta convocatoria figura entre las más amplias publicadas por una municipalidad distrital durante las últimas semanas.

Los candidatos seleccionados serán contratados bajo el régimen CAS y desarrollarán sus labores en Lima, contribuyendo a las estrategias de seguridad implementadas por la comuna para fortalecer la atención a los vecinos y la capacidad de respuesta ante emergencias e incidencias reportadas en el distrito.

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¿Qué suelen hacer los serenos?

Personal de serenazgo mantiene cerradas las calles de acceso a la parroquia Virgen de Fátima | Infobae / Paula Elizalde

Los serenos cumplen un papel fundamental en la seguridad ciudadana de los distritos, ya que realizan labores de vigilancia preventiva en calles, parques, avenidas y espacios públicos. Su principal función es disuadir actos delictivos, identificar situaciones de riesgo y brindar apoyo inmediato a los vecinos ante emergencias, accidentes o incidentes que alteren el orden público.

Además de los patrullajes a pie, en motocicletas o vehículos, estos trabajadores coordinan constantemente con la Policía Nacional, los centros de monitoreo y otras áreas municipales para atender reportes ciudadanos. También intervienen en casos de violencia familiar, alteraciones del orden, consumo de alcohol en la vía pública, conflictos vecinales y otras situaciones que requieran una respuesta rápida mientras llegan las autoridades competentes.

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