De Tarapoto a Pachacámac: así se graba en Perú el reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ que reuniría a Flavia Laos y Austin Palao

Steve Palao, padre de Austin Palao, confirma la participación de su hijo en el reality chileno "¿Volverías con tu ex?". La gran incógnita es si su expareja, Flavia Laos, también se unirá al programa, desatando rumores de una posible reconciliación. Video: América TV / América Hoy

El padre de Austin Palao confirmó la participación de su hijo en la segunda temporada del reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ y dejó entrever que la actriz e influencer Flavia Laos, expareja del modelo, también formaría parte del elenco.

La revelación se produjo en el programa ‘América Hoy’ y encendió las redes sociales, sobre todo tras una historia que Steve Palao publicó y borró minutos después en sus cuentas, en la que se leía: “Nueva pareja, Flavia y Austin. El gran amor de tu vida nunca se olvida”.

La noticia tomó mayor fuerza cuando el tiktoker peruano Ric La Torre difundió el contenido de esa publicación antes de que desapareciera. “No me sorprendería que esto sea realidad y que en los próximos días ellos ya estén en el encierro. Yo creería que hasta ya están y están grabando y los veremos más adelante”, señaló La Torre en su cuenta.

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El creador de contenido también destacó el rendimiento del programa en Chile: “Casi un millón de televidentes ven a diario este programa en Chile”, afirmó.

La producción, emitida por el canal chileno Mega desde el 8 de junio de 2026, se graba íntegramente en Perú. La primera fase del programa se desarrolló en Tarapoto, en la selva amazónica, donde los participantes enfrentaron las primeras competencias físicas, incluidas pruebas en jaulas sobre el agua y traslados en helicóptero.

Austin Palao ya tiene un sí para '¿Volverías con tu ex? 2' y Flavia Laos suena cada vez más fuerte para ingresar al reality chileno grabado en Perú.

La etapa principal de convivencia se graba en una casona ubicada en Pachacámac, en las afueras de Lima, ambientada con una estética inspirada en la selva peruana.

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Steve Palao, la publicación borrada y las señales que apuntan a Flavia

Ante las cámaras de ‘América Hoy’, Steve Palao fue directo al confirmar la participación de su hijo: “Eso sí les confirmo, chicos, así que vean, Austin va a estar en Chile y hay que apoyarlo”, declaró el padre del influencer. Cuando los reporteros le preguntaron por Flavia Laos, Steve no la descartó: “Creo que sí, no sé, no muy enterado, pero lo de mi hijo sí sé que está ahí”, respondió.

La historia que publicó y eliminó en sus redes sociales terminó de alimentar las especulaciones. Varios usuarios capturaron la imagen antes de que desapareciera, lo que desató una ola de comentarios sobre el posible reencuentro de la expareja dentro del programa.

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Consultado sobre si el reality podría reavivar la relación entre Austin y Flavia, Steve prefirió mantenerse al margen: “En relación de pareja el tercero sale sobrando. Yo en realidad soy bien respetuoso de mis hijos, nunca me meto a opinar nada. Los dejo que ellos se desarrollen tranquilos”, declaró, de acuerdo con la transcripción difundida por ‘América Hoy’.

Hasta el momento, ni Austin Palao ni Flavia Laos se han pronunciado públicamente sobre su participación en el programa. Mega tampoco ha emitido un comunicado oficial al respecto. La única confirmación directa proviene de Steve, quien fue explícito sobre su hijo pero cauteloso con la actriz.

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Crecen los rumores sobre el ingreso de Flavia Laos y Austin Palao al exitoso reality chileno 'Volverías con tu ex 2'. Una publicación del propio padre de Austin, Steve Palao, parece confirmar la noticia que remece la farándula. Video: TikTok Ric La Torre

Qué es ‘¿Volverías con tu ex? 2’ y quiénes participan

El formato reúne a 10 exparejas —entre figuras conocidas y participantes anónimos— en un mismo encierro para decidir si retoman su relación o la cierran definitivamente. Está conducido por Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez y se emite por televisión abierta en Mega, con distribución para toda América Latina a través de Disney+.

La dinámica central del programa plantea un dilema a las parejas eliminadas: elegir entre “Amor” u “Olvido”. Si optan por “Amor”, ambos abandonan el reality juntos; si eligen “Olvido”, uno queda libre dentro del programa y el otro regresa a casa. Las competencias físicas y mentales determinan qué pareja llega a esa instancia.

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El elenco confirmado por Mega incluye a Luis Mateucci junto a Nicole “Luli” Moreno, Álvaro Ballero con Ludmila Ksenofontova, Raimundo Cerda con Sofía Latorre, Daniel Valenzuela con Yamila Reyna, el abogado Claudio Rojas con Hurubachi Pardo, Alex Dickerson con Mario Irazzorky, y Estefanía Marquis con Carlos Águila.

La eventual incorporación de Palao y Laos añadiría a la dupla peruana más voceada de la temporada, en un programa que, según los datos citados por Ric La Torre, convoca a cerca de un millón de espectadores diarios en Chile.

Ni Austin Palao ni Flavia Laos han confirmado su participación en el programa, y Mega tampoco emitió un comunicado oficial.

La situación sentimental de Austin Palao agrega una capa adicional al escenario. En mayo de 2026, el modelo fue captado con la modelo panameña Lainey Floeck durante un viaje a Cusco, con imágenes difundidas por ‘Amor y Fuego’ que mostraban muestras de afecto entre ambos. Austin no ha confirmado oficialmente esa relación ni se ha referido a los rumores que lo vinculan nuevamente con Laos.

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