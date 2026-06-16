¿Por qué se celebra el Día del Padre en Perú y cuál es su origen?

Entre historia, tradición y afecto, el Día del Padre celebra a quienes acompañan, protegen y dejan huella desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Padre en Perú se celebra este 21 de junio, el tercer domingo del mes, en una fecha que el país adoptó de una tradición nacida hace más de un siglo en los Estados Unidos y que con el tiempo se extendió por gran parte de América Latina.

La conmemoración tiene su raíz en Spokane, estado de Washington, donde el 19 de junio de 1910 se realizó la primera celebración formal del Día del Padre en la historia. La iniciativa fue de Sonora Smart Dodd, una mujer que, tras escuchar un sermón sobre el Día de la Madre en la Central United Methodist Church en 1909, se preguntó por qué no existía una fecha equivalente para los padres.

PUBLICIDAD

La historia detrás del primer Día del Padre

La historia personal de Dodd fue el motor de su propuesta. Su padre, William Jackson Smart, veterano de la Guerra Civil estadounidense, crió solo a sus seis hijos tras la muerte de su esposa en 1898, cuando Sonora tenía apenas 16 años. Ese ejemplo de entrega paternal fue lo que Dodd decidió honrar con una fecha en el calendario.

Sonora Smart Dodd impulsó el Día del Padre para homenajear a su padre, William Jackson Smart, quien crió solo a sus seis hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dodd presentó una petición a la Alianza Ministerial de Spokane y propuso que la celebración se fijara el 5 de junio, día del cumpleaños de su padre. Los pastores, que necesitaban tiempo para preparar sus sermones, la postergaron al tercer domingo del mes. Así, el 19 de junio de 1910 quedó registrado como el primer Día del Padre de la historia, con homilías en toda la ciudad, rosas llevadas a la iglesia y pequeños regalos entre familias.

PUBLICIDAD

La idea tardó décadas en ganar reconocimiento oficial. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como la fecha de la celebración en todo el territorio estadounidense. Seis años después, en 1972, el presidente Richard Nixon la convirtió en festividad nacional permanente. Dodd, que entonces tenía 90 años, alcanzó a ver el reconocimiento oficial de la causa que había impulsado desde joven.

Existe también una versión alternativa del origen: el 5 de julio de 1908, Grace Golden Clayton, de Fairmont, Virginia Occidental, organizó un servicio religioso para que los hijos de 360 mineros muertos en una explosión recordaran a sus padres, aunque ese acto no tuvo continuidad ni repercusión fuera de la localidad.

PUBLICIDAD

Una versión alternativa del origen del Día del Padre ubica una conmemoración previa en 1908 en Fairmont, Virginia Occidental, organizada por Grace Golden Clayton.

Cómo llegó la fecha a Perú y América Latina

Bajo la influencia cultural de Estados Unidos, varios países latinoamericanos adoptaron el tercer domingo de junio como su propia fecha de celebración. Perú, junto con Argentina y México, se sumó a esa tradición. A diferencia de otros países de la región, el país no cuenta con una ley que fije una fecha específica en el calendario: la celebración se rige por la regla móvil del tercer domingo de junio, lo que hace que el día varíe cada año. En 2026, esa fecha corresponde al domingo 21 de junio.

La adopción de la fecha secular no desplazó del todo los antecedentes religiosos de la celebración. En países como España, Italia y varias naciones de América del Sur, muchas familias mantienen vigente la costumbre de festejar a los padres también el 19 de marzo, en coincidencia con la festividad de San José.

PUBLICIDAD

El Día del Padre en Perú se celebra el 21 de junio de 2026, según la regla del tercer domingo de junio. (Andina)

Una raíz religiosa que viene de la Edad Media

Durante siglos, la Iglesia Católica conmemoró la paternidad el 19 de marzo, día de San José, padre adoptivo de Jesús. La festividad se consolidó desde los últimos años del siglo XIV, impulsada principalmente por los franciscanos, y los conquistadores españoles y portugueses la llevaron a América, donde arraigó con fuerza en las comunidades coloniales.

Esa tradición coexiste hasta hoy con la celebración laica de junio en varios países de la región. La doble conmemoración refleja cómo una misma idea —el reconocimiento a la figura paterna— encontró expresión tanto en el calendario litúrgico como en la cultura popular del siglo XX.

PUBLICIDAD

Una estatua de mármol blanco representa a San José sosteniendo al Niño Jesús, simbolizando la paternidad en la tradición católica.

Qué significa la fecha para los peruanos

Más allá del origen histórico, la celebración tiene un peso afectivo concreto en el país. Según un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), el 76,75% de los peruanos afirma que lo más valioso del Día del Padre es compartir tiempo en familia, mientras que el 83% considera a la figura paterna un pilar del hogar.

En cuanto al gasto, la campaña de 2026 muestra una tendencia hacia la moderación. El Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que el ticket promedio por persona se ubicará entre S/150 y S/220, por debajo de los más de S/250 registrados en 2025. El reporte de la USIL, por su parte, precisa que el 43% de los consumidores prevé destinar entre S/100 y S/200 al regalo.

PUBLICIDAD

En Perú, el 76,75% valora pasar tiempo en familia en el Día del Padre y el retail proyecta ventas por más de S/4.200 millones en junio de 2026. | Andina