Sandro Cometivos, joven valor de Universitario, viajó a Inglaterra para una pasantía en el histórico Queens Park Rangers

Sandro Cometivos, de 17 años, es el último prospecto de atacante con proyección en Ate. - Crédito: Universitario

El sueño de todo futbolista es emigrar. Para eso se trabaja incansablemente y a destajo a lo largo del año. No es una misión, sencilla, porque hay que poner mucho esfuerzo tanto sobre el verde como en la vida misma. Un paso adecuado rumbo a ese cometido es una pasantía, que es un escenario propio para aquellos que poseen condiciones diferenciales. De por sí es algo enriquecedor y quien puede dar fe de cómo le cambiará la noción de ver el fútbol es Sandro Cometivos.

El joven delantero, de 17 años, es uno de los valores más apreciados en Universitario de Deportes. Su olfato goleador, notable proyección y andadura creciente con las categorías inferiores de la selección peruana invita a pensar que es un talento en ciernes. De ahí que el histórico Queens Park Rangers se interesara en presentarle un periodo de entrenamientos en su complejo de formación.

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Sandro Cometivos realizará una pasantía en Queens Park Rangers. - Crédito: Universitario

Entre el 13 de junio y 20 del presente mes, Cometivos vivirá un suceso que, definitivamente, marcará su manera de ver el fútbol. Durante esos días, Sandro podrá ejercitarse con las divisiones formativas del QPR toda vez que conocerá la metodología de trabajo y entrenamientos de una institución con historia en el Reino Unido.

La oportunidad, definitivamente, favorecerá a las partes involucradas. Por un lado, Universitario reforzará lazos con Queens Park Rangers y reforzará su apuesta por los intercambios deportivos en sus canteras, mientras que el prometedor atacante ganará mayores y mejores conceptos, los cuales podrá volcar a su regreso a Perú, aunque si destaca por encima del resto, tal vez convenza a ‘the royals’ por un movimiento futuro.

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El '9' de las divisiones menores de la 'U' es un futbolista sobre el que apostar. | VIDEO: EsFútbol

Cuestión de orgullo

No bien Sandro se enteró de la pasantía, se dejó llevar por la emoción y recordó cada uno de los sacrificios que hizo su núcleo familiar para que sea un futbolista hecho en Universitario. Aunque, definitivamente, todos los agradecimientos van para su guía celestial.

“Sentí mucha emoción y una alegría enorme al saber que voy a poder entrenar y conocer un nivel tan alto. Lo primero que hice fue agradecer a Dios y a mi familia, que siempre ha estado conmigo apoyándome en este proceso”, dijo Cometivos añadiendo que “voy a ir a dejar el nombre del Perú en alto”.

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Sandro Cometivos desplegando esfuerzos contra Uruguay. - Crédito: FPF

Sandro Cometivos es un atacante neto de área, aunque no presenta problemas para moverse por el frente de ataque cuando alguna jugada lo demanda o alejarse del espacio pequeño y así acomodarse por un costado, facilitando la progresión de sus compañeros.

Si bien su perfil es derecho, también cuenta con un correcto manejo de su pierna inhábil, lo que lo transforma en un delantero impredecible. Seguro esa virtud, que deberá trabajar constantemente para ser un ‘9’ más completo en el futuro, ha sido muy bien valorada por el QPR. Tampoco debe dejarse de lado su internacionalidad con Perú U17, con el que participó en el último Campeonato Sudamericano y le anotó a Brasil (1-4) en Fase de Grupos.

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Llevando el dorsal '9' de Perú, el delantero marcó una loable diana contra una 'scratch' que acabó imponiendo condiciones. | VIDEO: YouTube

QPR, integración total

Queens Park Rangers ha resaltado por su labor en la formación de menores, impulsando un modelo que ha influido en el fútbol juvenil de Inglaterra. Según The Guardian, la institución ha priorizado la inversión en entrenadores y en instalaciones para potenciar el talento local.

La academia del QPR reúne a más de 200 jóvenes de distintos barrios de Londres. BBC Sport informó que muchos de ellos han accedido a oportunidades profesionales o educativas gracias al acompañamiento académico y social que brinda el club.

La academia del Queens Park Rangers permite el desarrollo deportivo y social de sus integrantes. - Crédito: QPR

El trabajo de base del Queens Park Rangers se refleja en la llegada de exjugadores a la Premier League y a selecciones juveniles nacionales. Un portavoz del club declaró a Sky Sports que la academia ha cambiado el destino de numerosos chicos.

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El programa juvenil del Queens Park Rangers ha servido como ejemplo de inclusión y formación integral. Otras entidades del fútbol británico han adoptado prácticas similares buscando fortalecer el desarrollo de menores en Inglaterra.