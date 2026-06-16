Exponen objetos líticos, cerámicos y metálicos recuperados en T’aqrachullo tras años de investigaciones arqueológicas

Cusco inauguró la exposición temporal “T’aqrachullo: El tiempo superpuesto. La historia que se escribe”. Difusión

La investigación arqueológica desarrollada en distintas provincias de Cusco continúa ofreciendo nuevas evidencias sobre las sociedades que ocuparon los Andes del sur peruano antes de la llegada de los incas. Los hallazgos recuperados durante décadas de trabajo especializado permiten reconstruir aspectos de la organización social, las prácticas culturales y la adaptación de antiguos grupos humanos a entornos de gran altitud.

En ese contexto, una nueva exposición temporal abrió sus puertas en la ciudad de Cusco con una selección de materiales recuperados en uno de los asentamientos más importantes de la provincia de Espinar. La muestra reúne piezas arqueológicas y recursos informativos que acercan al público a los resultados obtenidos durante más de treinta años de investigaciones.

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La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco para difundir el patrimonio arqueológico regional y facilitar el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales recuperados en diversos proyectos científicos. La exhibición permanecerá disponible durante dos meses en uno de los espacios museísticos más representativos de la ciudad.

Exposición reúne materiales recuperados en T’aqrachullo

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco inauguró la exposición arqueológica temporal “T’aqrachullo: El tiempo superpuesto. La historia que se escribe” en el Museo Histórico Regional de la Casa Garcilaso. La muestra abrió al público el 15 de junio y permanecerá disponible hasta el 15 de agosto con ingreso gratuito.

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La exposición presenta objetos líticos, cerámicos y metálicos recuperados durante distintas temporadas de investigación efectuadas entre 1994 y 2024. Además de las piezas arqueológicas, el recorrido incluye información especializada sobre la configuración urbana y arquitectónica del asentamiento.

La ceremonia inaugural contó con la participación de la abogada Mariela Noriega Alegría, jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Cultura. Durante el acto destacó el compromiso institucional orientado a visibilizar asentamientos que permiten comprender la continuidad histórica y la complejidad cultural del sur andino.

Un asentamiento ubicado a más de cuatro mil metros de altitud

La muestra estará abierta gratuitamente del 15 de junio al 15 de agosto en el Museo Histórico Regional Casa Garcilaso. Difusión

La exposición incorpora recursos infográficos que explican las principales características de María Fortaleza T’aqrachullo, sitio arqueológico declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2010.

Según la información presentada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el asentamiento se localiza en Chaupimayo, distrito de Suykutambo, provincia de Espinar. El complejo ocupa un farallón rocoso situado a 4.102 metros sobre el nivel del mar, una ubicación estratégica que permitió el desarrollo de actividades humanas en un entorno de alta montaña.

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Las gráficas también explican el origen del nombre T’aqrachullo. De acuerdo con la interpretación difundida en la muestra, el término proviene de las palabras t’aqra, relacionada con la roca madre, y chullo, entendida como un depósito de agua tallado en piedra. Ambos elementos forman parte de la relación entre el paisaje natural y la concepción espacial del asentamiento.

Evidencias de tres periodos de ocupación humana

Se exhiben piezas líticas, cerámicas y metálicas recuperadas durante investigaciones realizadas entre 1994 y 2024. Difusión

Uno de los aspectos centrales de la exposición corresponde a la presentación de materiales arqueológicos asociados a distintas etapas de ocupación del sitio.

La selección de bienes culturales permite observar evidencias pertenecientes al Horizonte Medio, comprendido entre los años 700 y 1000 d.C.; al Intermedio Tardío, entre 1000 y 1476 d.C.; y al Horizonte Tardío, entre 1476 y 1532 d.C.

La organización de las piezas sigue criterios estratigráficos y tipológicos que facilitan la comprensión de los cambios registrados en el asentamiento a lo largo de varios siglos. Esta información ofrece una visión cronológica sobre la permanencia de poblaciones en la zona y sobre las transformaciones observadas en distintos momentos de la historia prehispánica regional.

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Durante la inauguración, la directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Rosa Candia, resaltó la importancia del sitio dentro del patrimonio regional. La funcionaria señaló: “Quiero rendir un profundo homenaje a nuestra sagrada ciudad del Cusco, cuya grandeza no se limita a su monumentalidad incaica, sino que se extiende a la inmensa riqueza prehispánica que existe en cada una de sus provincias, como Espinar. T’aqrachullo no es un conjunto estático de estructuras, sino un testimonio excepcional de resistencia y vida”.

La entidad cultural indicó que la exposición pone a disposición del público los resultados acumulados durante décadas de investigaciones técnicas. Los materiales exhibidos permiten acercar a visitantes locales, nacionales y extranjeros a una parte significativa de la historia prehispánica de Espinar y de la región Cusco.

El recorrido museográfico reúne evidencias arqueológicas, información contextual y recursos gráficos que facilitan la comprensión de la evolución histórica del asentamiento y de su relevancia dentro del panorama cultural andino.