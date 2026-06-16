Lucho Quequezana se presentará en la Plaza Mayor del Cusco durante el Inti Raymi 2026

El músico y compositor peruano Lucho Quequezana ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor del Cusco el viernes 19 de junio, en el marco de la tradicional Noche de Luz y Sonido que forma parte de las celebraciones del Inti Raymi 2026. La presentación del multiinstrumentista, uno de los referentes más reconocidos de la fusión entre música andina y contemporánea, se suma a la agenda del mes jubilar de la ciudad imperial.
Quequezana, cuyo nombre completo es Luis Rafael Quequezana Jaimes, es natural de Huancayo y domina más de 25 instrumentos de viento, cuerda y percusión. Su trayectoria arrancó de forma autodidacta a los 11 años y lo llevó a componer sus primeras piezas a los 13. Años después, mientras estudiaba Comunicación en Lima, formó su primer grupo, ‘Kuntur Wasi’, y comenzó a construir un proyecto musical que con el tiempo cruzaría fronteras.
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El concierto en Cusco llega en un momento de amplio reconocimiento para el artista. Su proyecto ‘Sonidos Vivos’ le valió una beca de la UNESCO y una residencia en Montreal, Canadá, donde formó una banda con músicos de distintos países para difundir la música peruana a nivel global. Entre sus presentaciones internacionales más recordadas figura un concierto en Tokio ante la realeza japonesa. La actividad en la Plaza Mayor del Cusco se enmarca en las celebraciones impulsadas por Perú Belmond Hotels para el mes jubilar.
Un artista que llevó los sonidos peruanos al mundo
La trayectoria de Quequezana incluye una discografía que abarca más de dos décadas. Entre sus trabajos más destacados figuran “Kuntur” (2004), “Combi” —nominado al Latin Grammy en 2014— y “Pangea” (2018). Su música, predominantemente instrumental, prescinde de letras para dar al oyente libertad de construir sus propias imágenes y narrativas a partir del sonido.
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Uno de los hitos más visibles de su carrera fue la composición de las piezas principales para las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019, un evento que convocó a una audiencia estimada en más de 400 millones de personas en todo el mundo. Esa actuación consolidó su imagen como uno de los músicos peruanos con mayor proyección internacional.
Quequezana también ha desarrollado una labor pedagógica sostenida. Fundó la escuela musical Hanan, orientada a la formación musical desde la infancia hasta la tercera edad, con la música como herramienta de desarrollo humano.
Su presencia en plataformas digitales se intensificó durante la pandemia, cuando realizó conciertos virtuales y talleres con ejecutivos de empresas globales, entre ellos los directivos de Starbucks, a quienes enseñó a tocar instrumentos tradicionales como el cajón y la zampoña.
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El Inti Raymi y la agenda cultural de junio en Cusco
El Inti Raymi, o Fiesta del Sol, es una de las celebraciones más antiguas y representativas del legado andino. Se realiza cada 24 de junio en Cusco y reúne a miles de visitantes nacionales e internacionales. La Noche de Luz y Sonido del 19 de junio es uno de los eventos previos más esperados del mes jubilar, y la participación de Quequezana le agrega un componente musical de primer nivel a la programación.
Además del concierto, el hotel Monasterio, A Belmond Hotel, en Cusco, ha preparado actividades para acompañar las fechas centrales de la festividad. El 23 de junio se realizará un Brunch Inti Raymi en el espacio del Cedro Andino del hotel, con gastronomía cusqueña tradicional, música en vivo y expresiones artísticas vinculadas a la celebración.
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Al día siguiente, el 24 de junio, fecha central del Inti Raymi, se llevará a cabo un cóctel en el patio histórico del establecimiento. El concierto de Quequezana en la Plaza Mayor del Cusco se realizará el viernes 19 de junio de 2026, en el marco de una festividad que el Estado peruano declaró Patrimonio Cultural de la Nación y que la UNESCO reconoce como una de las expresiones del patrimonio inmaterial de la humanidad.
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