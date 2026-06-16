¿Dónde debía cumplir Magaly Medina las 138 jornadas de servicio comunitario impuestas por la justicia y qué tareas debía realizar?

Tras la denuncia de Jefferson Farfán, un reportero de 'Amor y Fuego' acude a la parroquia donde Magaly Medina debía cumplir su trabajo comunitario. Los vecinos de la zona aseguran no haberla visto nunca, desatando la polémica sobre si la conductora cumplió su sanción. Video: Willax / Amor y Fuego

La denuncia presentada por Jefferson Farfán ante la Corte Superior de Justicia de Lima este lunes volvió a poner el foco sobre los detalles de la condena impuesta a la conductora Magaly Medina: 138 jornadas de servicio comunitario en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en el distrito limeño de Surquillo.

Un acta de supervisión difundida por el programa ‘Amor y Fuego’ reveló las características de las labores asignadas y el estado del cumplimiento registrado oficialmente hasta la fecha.

La sanción fue impuesta originalmente en julio de 2024 por la jueza Eliana Tuesta, quien condenó a Medina a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, convertida en 138 jornadas de trabajo comunitario, por el delito de violación a la intimidad agravada en perjuicio de Farfán. La pena quedó firme en agosto de 2025, cuando la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de nulidad presentado por la conductora.

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Barrer el frontis, podar el césped y tareas de mantenimiento en una parroquia de Surquillo

El programa ‘Amor y Fuego’ envió un reportero al lugar asignado para las labores de Medina, la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, en Surquillo. Desde allí, el periodista describió las tareas que se realizan habitualmente en ese espacio como parte del servicio comunitario: barrer el frontis, podar el césped, plantar vegetación y realizar trabajos de mantenimiento general en los exteriores del recinto.

Se enciende la polémica. Se revelan detalles de la denuncia de Jefferson Farfán, quien asegura que Magaly Medina solo asistió 5 minutos a su servicio comunitario en una de las fechas. ¿Qué medidas tomará la justicia? Video: Willax / Amor y Fuego

“Se tiene que barrer el frontis, se corta el césped, se realizan trabajos en la parte de atrás. Vemos que estaban arando, plantando algunas plantitas”, detalló el reportero en el enlace en vivo con el estudio.

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El horario establecido para estas labores es de ocho de la mañana a once, o hasta las doce del mediodía a más tardar, aunque el conductor Rodrigo González precisó que el rango total de la atención en el lugar va de ocho de la mañana a seis de la tarde.

González y la conductora Gigi Mitre debatieron en el programa si Medina podría haber cumplido sus jornadas de forma menos visible, por ejemplo, en tareas de interior como archivar documentos en una oficina o colaborar en la capilla del recinto. “Yo sí me imaginé que podría ser por ahí. ¿Por qué me van a ver si yo estoy en la oficina haciendo algo?”, planteó Mitre.

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González admitió la posibilidad, pero descartó que las labores exteriores —barrer la acera o cuidar el jardín— pudieran ejecutarse sin que alguien reconociera a una figura pública de la notoriedad de Medina. “No basta barrer la acera ni cuidar el jardín pasando inadvertida. Es imposible que pase inadvertida”, sostuvo el conductor.

Un nuevo capítulo en la disputa legal entre Jefferson Farfán y Magaly Medina. El exfutbolista sostiene que la presentadora de televisión habría falseado documentos para evitar cumplir su condena, lo que podría acarrearle consecuencias legales más graves. Video: Willax / Amor y Fuego

Los vecinos dicen no haberla visto nunca

El reportero de ‘Amor y Fuego’ consultó a varios vecinos de la parroquia y al presidente de la junta vecinal del sector. Todos coincidieron en que nunca vieron a Medina en el lugar durante los horarios de trabajo comunitario. “Conversando con una vecina nos comentó que nunca han visto a la señora Magaly Medina en estos lugares”, informó el periodista desde la locación.

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El presidente de la junta vecinal, quien autorizó la grabación en el lugar, también ratificó que la conductora no había sido vista hasta ese momento. Una vecina consultada directamente ante las cámaras respondió en el mismo sentido: “No, nunca”.

González fue cuidadoso al valorar estos testimonios. “El hecho de que no la hayan visto no da por cierto ni acusa a alguien, porque tú puedes no haber visto a alguien y eso no significa que la persona no haya hecho lo suyo dentro con otras medidas”, advirtió el conductor.

Mitre coincidió en que la ausencia de avistamientos no constituye prueba suficiente por sí sola, sobre todo considerando que la presencia de Medina en un espacio público habría generado de inmediato fotografías y videos por parte de los transeúntes.

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El servicio comunitario de Magaly Medina en la parroquia de Surquillo incluía barrer el frontis, podar el césped, plantar vegetación y realizar mantenimiento exterior.

Un acta que certifica el cumplimiento, pero que Farfán cuestiona

Pese a los testimonios de los vecinos, existe documentación oficial que registra el avance de las jornadas. El acta de supervisión difundida en ‘Amor y Fuego’ consigna que la conductora habría acumulado 127 jornadas hasta el 7 de abril de 2026, distribuidas en bloques de 67 y 60 horas. El documento fue firmado por la supervisora del INPE Berta Nelly Otero Vidal, quien certificó de puño y letra que Medina “sí ejecuta jornadas laborales” y “cumple con su horario establecido”.

Es precisamente ese documento el que está en el centro de la controversia. Farfán presentó ante el juzgado lo que, según trascendió desde la producción de ‘Amor y Fuego’, serían videos que mostrarían a Medina ingresando al lugar y retirándose apenas cinco minutos después en al menos una de las fechas registradas.

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Si esas pruebas son validadas por el juzgado, la supervisora Otero Vidal podría enfrentar cargos por falsificación de documentos, un escenario que González describió como un posible caso de corrupción al interior del INPE.

La condena original advertía que el incumplimiento del servicio comunitario implicaría la revocación de la conversión de la pena y el ingreso de Medina a un penal por 2 años y 8 meses. El juzgado de primera instancia, al que regresó el expediente tras el fallo de la Corte Suprema, es el órgano competente para evaluar la denuncia de Farfán y determinar si corresponde tomar medidas adicionales.

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