López Chau: “El fracaso de Roberto Sánchez vino porque nos unimos muy tarde; Keiko Fujimori va a dividir el país”

Alfonso López Chau, excandidato de Ahora Nación, atribuyó la derrota de Roberto Sánchez a la tardía alianza entre los líderes de izquierda, señalando que la falta de unidad anticipada fue determinante

El excandidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, afirmó este lunes que la “derrota” de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) frente a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el balotaje se debió a que los líderes de izquierda formaron una alianza demasiado “tarde”.

“Creo, sinceramente, que muy tarde hicimos la alianza. No es hora de decir quién tiene la culpa. Nosotros hicimos lo que pudimos. El fracaso fue nuestro y tal”, expresó en diálogo con el periodista César Hildebrandt.

López Chau insistió en que la falta de unidad a tiempo llevó al fracaso y señaló que dentro de la izquierda existen dificultades para aceptar propuestas de cambio viables, ya que sectores “más radicales” rechazan ideas como la productividad, la soberanía nacional o la división de poderes.

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“¿Cómo entendemos cuando un economista norteamericano, no importa su nombre, dice que el capitalismo se está cayendo, está muriendo, no porque haya una onda de sindicalistas que asalten el poder o grupo comunista, sino debido al éxito de sus propias premisas? Muy fuerte, pero nadie discute eso”, manifestó.

Con el 98.990 % de actas contabilizadas, Keiko Fujimori obtiene 9′117,689 votos y el 50.084 %, mientras Roberto Sánchez suma 9′087,248 votos y el 49.916 %

El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) consideró que con el aparente triunfo de Fujimori se avecina una fractura nacional. “Siempre dije que si sale la señora Keiko iba a dividir el país. La derecha debió ser más inteligente”, avanzó.

Con el 98.990 % de actas contabilizadas, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori suma 9′117,689 votos y alcanza el 50.084 %, mientras que Sánchez registra 9′087,248 votos y un 49.916 %.

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La aspirante se perfila así para convertirse en la próxima presidenta, al quedar por contarse cerca de un millar de actas con distintas observaciones, principalmente de la capital, donde ella es la opción más votada.

En el transcurso de esta semana se espera que terminen de resolverse las actas observadas y se alcance un resultado definitivo en el escrutinio que permita anunciar a un ganador.

Sánchez, quen compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), puso en tela de juicio los resultados al señalar supuestas irregularidades en el voto exterior, y propuso a Fujimori pedir conjuntamente un recuento que ella rechazó.

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Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, reconoció la tendencia favorable para Fujimori, aseguró que el partido respetará el resultado y descartó cualquier intento de obstrucción en el futuro gobierno

La candidata está próxima a ser, en su cuarta candidatura consecutiva, la primera mujer en ser elegida jefa de Estado por votación directa, después de perder las tres últimas elecciones en segunda vuelta.

El ganador de la contienda obtendrá el derecho a gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde hubo ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Congreso.

Planes

Más temprano, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, reconoció el resultado favorable para la candidata, aunque subrayó que el proceso “aún no termina” y descartó cualquier intento de “obstrucción” en un eventual gobierno de su contendora.

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“No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción”, afirmó al anticipar que Juntos por el Perú “respetará” el veredicto electoral, y remarcar que el término “fraudismo” no representa la actitud del partido, a diferencia de la postura tomada por Rafael López Aliaga, excandidato de Renovación Popular.