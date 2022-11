PNP descartó que “Tren de Aragua” esté detrás de extorsión al ‘Cuto’ Guadalupe

Luis 'Cuto' Guadalupe espera pronto saber quiénes están detrás de extorsión.

Un nuevo alcance de la Policía Nacional del Perú cambiaría el rumbo de la investigación sobre la extorsión que viene recibiendo el futbolista Luis “Cuto” Guadalupe, ya que los agentes del orden acaban de descartar que detrás de este delito esté la mafia venezolana el “Tren de Aragua”.

En conversación con RPP Noticias, el ex deportista, quien ahora es un próspero empresario en el rubro gastronómico, expresó que la policía ha descartado completamente a esta banda delictiva que tiene varios años operando en el Perú sin que pueda ser capturada o desbaratada.

“La Policía dice que no, que es imposible que ellos operen acá en el Callao”, dijo el popular ‘Cuto’, quien detalló que ayer cumplió una diligencia policial de más de dos horas.

En esa misma línea, el ahora empresario, manifestó que la PNP le ha dado todo su respaldo y que espera que las diligencias sigan su curso a fin de dar con el paradero de los extorsionadores.

“Me han dado las garantías del caso. Han mandado policías acá para que estén rondando la zona en el restaurante, me han dado unas recomendaciones y la tranquilidad, que es lo que uno quiere”, comentó.

“Nosotros vamos a seguir trabajando normal, como lo hemos hecho ayer, hoy día y todos los días hasta el domingo que trabajamos. Creo que uno, cuando la Policía te da la tranquilidad de poder trabajar con normalidad, nosotros seguimos al pie de la letra lo que la Policía nos ha dicho”, añadió.

Luis Guadalupe al borde de las lágrimas en aniversario del Estadio Nacional de Lima.

¿Cómo han extorsionado al Cuto Guadalupe?

En declaraciones a RPP Noticias, el recordado futbolista Luis “Cuto” Guadalupe, contó detalles de la extorsión que ha venido recibiendo por parte de estos delincuentes. Reveló que llamaron al celular de su representante y que estos malhechores creyeron que era él por la forma en cómo se dirigían.

“Ellos (los extorsionadores) han pensado que han estado hablando conmigo, porque se dirige (a mí) todo el tiempo. Es una conversación donde ellos nos explican ahí que hay unas personas habían venido al restaurante para hacer un sicariato”, refirió.

Según el ‘Cuto’ los extorsionadores le pedían un dinero por darle seguridad.

Cabe mencionar que, según información policial, entre enero y junio de este año se han denunciado más de 5 200 casos de extorsiones, cifra que supera el número reportado en este mismo periodo en el 2021.

Teme por su vida y el de su familia

A través de un enlace informativo con el canal de noticias de Latina, Guadalupe aseguró sentirse preocupado por la integridad y seguridad de su familia tras ser víctima de los extorsionadores.

“Estoy un poco fastidiado y triste, esto le puede pasar a cualquiera y me toca a mí. El domingo tuve un evento en Chincha y el lunes llaman a mi representante(...) El tipo este pensaba que estaba hablando conmigo y ahí le piden la ‘plata’ (5,000 soles), colgaron y es ahí donde mandan un audio amenazando que van a lanzar una granada (al restaurante)”, señaló ‘Cuto’ Guadalupe a Latina.

“Nunca he tenido este tipo de problemas, me parece raro. Los que me llaman tienen el tono extranjero... Yo he estado preparado para esto, cuando uno ve que está surgiendo porque el restaurante va bien y la gente hace cola, entonces ahí se les prende el foquito a estos, se equivocaron conmigo y les digo: ‘La fe es lo más lindo de la vida’”, finalizó.

