Luis ‘Cuto’ Guadalupe denuncia ser víctima de extorsión por el Tren de Aragua

Ni los deportistas profesionales se salvan del crimen organizado. Luis ‘Cuto’ Guadalupe llegó hasta la sede de la Policía Fiscal del Callao para denunciar que, a través de llamadas telefónicas ha sido víctima de extorsión por parte de la temeraria organización criminal internacional el ‘Tren de Aragua’.

En un primer momento, sostuvo que uno de los integrantes de esta organización criminal se comunicó con él para confesarle que un tercero solicitó los servicios de sicariato de estos malvivientes, pero que, al haber sido bien referenciado, optaron por notificarle y que pague la suma de 5 mil soles para que la orden de acabar con su vida o con la de algún miembro de su familia quede sin efecto.

“Te estamos llamado porque necesitamos ayudarte, hablas con el presidente general de una organización urbana El Tren de Aragua de Venezuela aquí en el Callao, nosotros le brindamos seguridad a comerciantes aquí en La Perla”, dijo en un primer momento quien se identificó como Kelvin Ruiz.

Ante la negativa por parte del conocido ex futbolista, los extorsionadores le dieron un ultimátum para que se rectifique ante la decisión tomada y que finalmente pague el cupo que se le exigía.

“Tomaste la peor decisión de tu vida; tú sabes que aquí ‘El Tren de Aragua’ es muy reconocido, directamente tenemos potestad en todo el Callao y en este momento te voy a dar cinco minutos para que me des otra respuesta positiva o si no voy a autorizar a ‘Jimy40′, Ben10′ y al ‘Duende Maligno’ que te lancen una granada para esa vaina mi hermano”, dijo el criminal.

De forma inmediata, Guadalupe Rivadeneyra es que procedió a interponer la denuncia y ponerse a disposición a lo que le puedan indicar las autoridades. Horas más tarde de que trascendiera esta denuncia por parte del también empresario, publicó un vídeo a través de sus redes sociales manifestando que teme por su vida y la de su familia.

“Les quería comunicar lo que ha sucedido el día de ayer, lunes, he recibido una llamada de extorsión, he tenido que recurrir la policía para que me asesores y pueda poner mi denuncia correspondiente, se los documento para que sepan”, explicó ‘Cuto’.

Finalmente, mencionó que él está siendo respaldado por sus familiares y demás amistades y remarcó lo importante que es para él, el bienestar de su familia.

“Yo estoy tranquilo, de hecho, que preocupado por mi madre, que es la persona que más me preocupa, por mi familia que es lo más importante para mí”, puntualizó.

