Jefe de asesores de la DINI confirma existencia de oficina en Palacio de Gobierno

La oficina de la Dini en Palacio de Gobierno está a disposición del presidente Pedro Castillo.

La Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) sí cuenta con una oficina dentro de Palacio de Gobierno, según el jefe del gabinete de asesores, Gustavo Bobbio. La confirmación se ha dado luego de que el investigado Henry Shimabukuro revelara ante la Fiscalía que acudía a dicho establecimiento para entregar información confidencial. Sin embargo, este señaló que dicho espacio no está conectado con el despacho del presidente Pedro Castillo.

Por su parte, Bobbio ha resaltado que el espacio destinado a la Dini existe para que el jefe de Estado pueda acudir en caso necesite información al alcance de estos. El jefe de asesores de la Dini cuestionó que dicha oficina no haya sido instalada en el pasado. “Es un asco que anteriores jefes de la DINI no hayan instalado esa oficina. Si yo, presidente, quiero saber cómo está el conflicto de Parinacochas en este momento, ¿qué hago?”, explicó.

Henry Shimabukuro en Palacio de Gobierno.

Bobbio, según lo declarado, está a cargo de cuatro miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia que brindan información de inteligencia y contrainteligencia. Sobre los pedidos de Pedro Castillo, negó que haya solicitado información sobre contrainteligencia, sino de “inteligencia estratégica”. Además, negó que se hayan realizado pagos a favor de Vladimir Cerrón, secretario general del partido Perú Libre.

“Por mí pasan todas las cuentas y yo soy el encargado de revisarlas. Entonces digo, y lo aseguro en este momento delante de todos los que quieren escuchar, no le pagamos 40 mil soles ni 30 mil, no le pagamos a Cerrón. Cerrón no trabaja con nosotros”, dijo Bobbio en conversación con Exitosa Noticias. “Excesiva e irreal” fueron los adjetivos usados para calificar el supuesto pago al exgobernador de Junín.

“No hay (planilla secreta) porque si he pasado toda mi vida peleando contra la corrupción, no voy a los 70 años permitir estas cosas. Pongo las manos al fuego [...] ¿Qué tipo de información podría dar que interese a la DINI? Ni hablar. No pagamos gastos legales (de Vladimir Cerrón)”, comentó. Asimismo, descartó la posibilidad de que se pueda pagar mensualmente montos tan elevados como 40 mil soles a favor de una persona.

DINI estaría pagando cuantiosa suma de dinero a exgobernador regional de Junín.

Palabra de testigo

Una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) existiría dentro de Palacio de Gobierno, según la declaración de Henry Shimabukuro. El presunto integrante del ‘Gabinete en las sombras’ del presidente Pedro Castillo viene siendo investigado por el Ministerio Público y durante el proceso ha compartido información que ha alertado a las autoridades. Este señaló que visitó en varias ocasiones la mencionada oficina.

“He sido colaborador de la DINI, varias veces he asistido a Palacio para presentarme a la oficina de la DINI. Era de temas coyunturales, esta información la hacía llegar a la oficina de la DINI que se encuentra en Palacio”, sostuvo Shimabukuro al Ministerio Público, según el dominical Panorama. El testimonio señala que su presencia en Palacio de Gobierno fueron para entregar información confidencial a la secretaria general.

Durante uno de sus ingresos a la sede de gobierno llegó a conocer al presidente Pedro Castillo durante una “reunión de inteligencia” junto a personal de la DINI, según ha dicho ante las autoridades que investigan presuntos actos de corrupción contra el gobierno de turno. El investigado señaló que la oficina está ubicada en el área administrativa de Palacio de Gobierno y que no está vinculada al despacho presidencial.

Sin embargo, Shimabukuro no solo habría acudido a Palacio, sino también a la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Panorama señaló que durante su visita al MTC llevó “un documento confidencial a la Secretaría General sobre temas de inteligencia por orden de la oficina de destaque de la DINI”. Para Fiscalía, con este destaque en la sede del Ejecutivo, el presidente Pedro Castillo buscaría encubrir informantes que le vinculen a actos de corrupción.

