Jefe del gabinete de asesores de la DINI niega que le paguen 40 mil soles a Vladimir Cerrón

DINI estaría pagando cuantiosa suma de dinero a exgobernador regional de Junín.

El escándalo del presunto pago a Vladimir Cerrón por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) continúa. Gustavo Bobbio, jefe del gabinete de asesores de esta institución, negó la versión de un colaborador eficaz que reveló que el líder de Perú Libre recibe 40 mil soles mensuales por ejercer la labor de un agente encubierto de inteligencia.

“Por mí pasan todas las cuentas y yo soy el encargado de revisarlas. Lo digo y lo aseguro delante de todos: no le pagamos S/40 000 ni S/30 000. No le pagamos a Vladimir Cerrón, él no trabaja con nosotros”, declaró en Exitosa Radio. Además, Bobbio negó que haya un informante dentro de la DINI con el apelativo de “montaña” con el que se le identificaría al sentenciado ex gobernador regional de Junín.

“El nombre Cerrón me habría quedado [si estuviera en la lista]. Tenemos muchos colaboradores, no tanto como ustedes creen, pero son los necesarios. Con toda seguridad no hay, no existe [el nombre Vladimir Cerrón]. A nadie se le paga S/ 40 000 ni remotamente, a nadie se le paga esa cantidad”, reiteró.

El funcionario de la DINI descartó la existencia de una “planilla secreta” en donde se haya incluido a Cerrón y también a Richard Rojas, hombre cercano a Perú Libre. “No le pagamos a Vladimir Cerrón ni a Richard Rojas. (…) No hay una planilla secreta. ¡No la hay! He pasado toda mi vida peleando contra la corrupción, no voy a llegar los 70 años para permitir esto”, apuntó.

Gustavo Bobbio, jefe del gabinete de asesores de la DINI.

Bobbio indicó que la última vez que lo vio fue tras la campaña electoral del 2021. “La última vez que vi a Cerrón fue cuando terminó la primera vuelta y un amigo me llevó a hablar con el presidente y con Cerrón. Habíamos hablado previamente porque en esa época estaba en actividad política”, sostuvo.

Investigación en el Congreso

Luego de la denuncia que presentó este domingo 30 de octubre el programa “Contracorriente” de Willax donde se señala que Vladimir Cerrón, estaría recibiendo un sueldo mensual de 40 mil soles, la Comisión de Inteligencia anunció que citará al titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández La Torre, durante la próxima sesión del grupo de trabajo parlamentario.

“Ante las revelaciones de la prensa sobre el presunto uso indebido de fondos reservados de la DINI, se citará a su titular a la próxima sesión de la Comisión de Inteligencia, además, se solicitará a la Contraloría la fiscalización al detalle de sus fondos de acuerdo al DL 1141″, publicó José Cueto, titular de esta comisión, en su cuenta oficial de Twitter.

Pide citación

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, solicitó al Congreso de la República que lo cite para aclarar si recibe un sueldo mensual de 40 mil soles de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) tal como fue revelado el último domingo por el programa “Contracorriente” de Willax.

¿Cuándo me citan al Congreso para declarar sobre la leyenda urbana del agente Montaña que cobra 40 mil, que toda la prensa putrefacta vierte? Recuerden que en el lawfare los servicios de inteligencia estatal son un eslabón, pero un revolucionario jamás podría ser un soplón. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) October 31, 2022

“¿Cuándo me citan al Congreso para declarar sobre la leyenda urbana del agente Montaña que cobra 40 mil, que toda la prensa putrefacta vierte? Recuerden que en el lawfare los servicios de inteligencia estatal son un eslabón, pero un revolucionario jamás podría ser un soplón”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

