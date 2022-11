Hincha israelita sufre accidente en su mototaxi y pide ayuda para poder caminar

Hincha israelita sufrió accidente (Laitna Noticias)

David Chauca, mejor conocido como el hincha israelita, no pasa buenos momentos luego de que, el pasado jueves 17 de octubre, sufriera un accidente con la mototaxi que conducía y quedara sin poder caminar debido a las lesiones en su piernas.

El hincha que acompañó a la selección a Rusia en 2018 y casi todos los países de Sudamérica donde la blanquirroja jugó como visitantes durante el último proceso clasificatorio, comentó a Latina Noticias que el accidente ocurrió cuando regresaba en su mototaxi de Cieneguilla.

“Estaba bajando en una pista doble sentido y veo que se me cruza una camioneta y me fui contra ella. Mi gran temor era perder mi pierna. Le pedí al señor no perder mi pierna. Vino la gente, pero no podían sacarme de la moto. Cuando me retiraron al suelo lo primero que hice fue tratar de mover los dedos de mis pies y gracias a dios sí pude”, narró David Chauca postrado en un sillón.

Comentó que lo trasladaron de emergencia a La Molina, en donde le dijeron que no tenía ninguna rotura. Sin embargo, dijo que fue retirado de la clínica porque ni el seguro de la moto ni el de la camioneta se activada.

Pide ayuda

Pese a que le han dicho que no tiene fisuras, el dolor que siente en la pierna continúa como el primer día, por lo que espera que le hagan una resonancia magnética para que pueda saber qué causa el malestar que aún siente.

“No puedo levantar la pierna, eso me asusta. Yo pensé que después de cinco días estaré bien, pero el dolor sigue igual. Toda una parte de mi pierna está verde”, manifestó y añadió que pese a las ampollas que se ha aplicado, el dolor continúa.

El hincha israelita se encuentra ahora en la casa de una compañera de su congregación ya que él vive en la parte de un cerro desde donde le es difícil trasladarse al hospital.

Indicó que el conductor de la camioneta no se ha hecho cargo de sus gastos tras el accidente y que un abogado de su congregación se está haciendo cargo de los aspectos legales del caso.

Por eso, para poder costear los medicamentos y exámenes que requiere dijo su número de cuenta en BCP 19470 2068 99057 y si billetera móvil (Yape) 900 749 739

Accidentes en motos

En mayo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó a la población que el Fondo de Compensación del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y del CAT (Certificado contra Accidentes de Tránsito), creado para amparar a las víctimas de accidentes causados por vehículos no identificados cuyos conductores se han dado a la fuga, también cubre emergencias provocadas por motocicletas y mototaxis.

El MTC indicó que reembolsa, a través de ese fondo, los gastos médicos ocasionados por diversos tipos de vehículos motorizados como autos, camionetas, camiones, motos y mototaxis.

