La imagen del llanto del hincha israelita que conmovió en redes sociales tras la eliminación de Perú

Le dolió al igual que a todos. Tras el último penal errado de Alex Valera para la selección peruana, que le dio la clasificación a Australia al próximo Mundial de Qatar 2022, varios sintieron la desilusión al ver cómo se esfumaba la posibilidad de ir a la máxima competición de fútbol. Pero como se suele decir, esto es fútbol y en una cancha de fútbol cualquier cosa puede pasar.

La desazón de los miles de aficionados que llegaron hasta Qatar para alentar a la blanquirroja, se puede personificar enn un personaje: ‘el hincha israelita’. Acaso uno de los más fieles seguidores del equipo nacional . El peruano hizo un gran esfuerzo para poder viajar hasta el otro lado del mundo para alentar a la selección.

Pero lamentablemente la aventura no terminó bien para él pues, luego de empatar sin goles en tiempo reglamentario y suplementario, la suerte en la tanda de penales no estuvo del lado incaico (4-5) y nos tocará ver Qatar 2022 desde la comodidad de nuestra casa.

Tras el último tiro de Alex Valera, rápidamente se hizo viral la imagen del hincha israelita que no pudo contener la tristeza que lo embargó en ese momento y se puso a llorar de manera desconsolada. En la foto se puede se le puede ver la expresión compungida en su rostro. De inmediato, los comentarios dándolo su apoyo no se hicieron esperar.

“Hicieron llorar al hincha israelita. La lágrima que representa a todo el Perú en estos momentos”, se puede leer en la publicación que ya es tendencia en Twitter.

La vida de David Chauca, el verdadero nombre de ‘El Israelita’, dio un vuelco de 180 grados al convertirse en el hincha número uno de la selección peruana. Sin importar dónde se presentaba la ‘blanquirroja’, él siempre decía presente en todos los estadios del Perú y Sudamérica.

Es que es sabido que los boletos hasta el país asiático no son nada baratos y en un país como el Perú son pocas las personas que podrían darse un lujo de tal magnitud. Basta con recordar que Qatar es el país con mayor ingreso per cápita del mundo. Por lo tanto, barato no es.

La fama que ha alcanzado este personaje en nuestro país le ha servido para poder agenciarse el largo y costoso viaje. Así fue que el hincha israelita contó cómo es que hizo para llegar hasta Asia.

“En Uruguay le conté mis problemas a unos hinchas, ellos me preguntaron de qué trabajo y yo respondí: soy constructor. Yo tengo una empresa inmobiliaria, me dice, te doy trabajo, si tú lo acabas a tiempo te llevo a Barcelona y luego te llevo a Qatar, quedé sorprendido”, comentó al diario Libero.

El trabajo consistía en un gran muro de más de 250 metros de puros ladrillos. El tiempo límite para terminar la ‘chambita’ era finales de mayo. Evidentemente cumplió en el tiempo estimado y estuvo en Barcelona y hoy dejó la garganta y el corazón para lograr el boleto a Qatar 2022.

Perú perdió la gran oportunidad de clasificar a su segundo mundial consecutivo al caer derrotado, en la tanta de penales por 5-4. A pesar que Pedro Gallese se tapó un penal, los errores de Luis Advincula y Alex Valera determinaron que esta vez los clasificados a la cita ecuménica fueran los australianos.

