Magaly Medina responde con dureza a Tilsa Lozano por meterse en su pelea con Gisela: "Es la amante".

Tilsa Lozano opinó sobre la mediática discusión que tuvieron Magaly Medina y Gisela Valcárcel hace mas de una semana. La exmodelo aseguró que la conductora de ‘El Gran Show’ fue bastante inteligente al momento de responderle a la ‘Urraca’, pues lo hizo después de 25 años y le funcionó.

Las palabras de la ex ‘Vengadora’ no fueron bien tomadas por la polémica periodista, quien señaló que la información que ella daba era totalmente errada, pues su conflicto con la rubia nació cuando era una desconocida critica de televisión.

“Hay que aclararle a esta monita con metralleta que su humilde opinión es de lo más desinformada, que como es tu jefa le crees todo lo que te dice. Mentira, me contestaba desde que yo era una anónima critica de televisión en la revista ‘Oiga’, desde antes de entrar a la televisión, antes que mi cara se hiciera conocida. Yo la criticaba y ella me respondía en su programa de televisión, se tomaba minutos de su tiempo”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina sostuvo que durante mucho tiempo tuvo que batallar con Gisela Valcárcel, pues mientras ella le respondía en una revista de corto alcance, la ‘Señito’ lo hacía en un programa de televisión a nivel nacional.

“Cuando ya estuvimos en igualdad de condiciones, ella por supuesto que me contestó un montón de veces, nuestros enfrentamientos han sido públicos. Le faltó el respeto a mi reportero, al fotógrafo, los insultó, esa era una respuesta hacia mí. Te puedo enumerar las veces que ella me ha respondido”, indicó.

En otro momento, la popular ‘Urraca’ arremetió contra Tilsa Lozano y aseguró que ella no recuerda estos episodios debido a que vivió durante varios años fuera del Perú, y es que presuntamente estaba ocupada siendo la amante del futbolista Juan Manuel Vargas.

“Hay gente que no recuerda o no tiene memoria, o como Tilsa Lozano no estaba en el Perú, pues en esos momentos estaba entretenida siendo la amante del ‘Loca’ Vargas, que se iba a enterar de que pasaba con Gisela y conmigo, porque ella estaba siendo la amante, porque es la amante número 1 del Perú, entonces estaba bastante en eso”, añadió.

Tilsa Lozano a favor de las respuestas de Gisela Valcárcel a Magaly Medina.

Para finalizar, Magaly Medina mandó a informarse a la exmodelo para que la próxima vez salga a defender a Gisela Valcárcel con verdaderos argumentos y no diciendo mentiras.

“Ahora viene como gran sabionda diciendo que Gisela nunca me ha respondido en 25 años. La inteligencia se le van a los 10, porque ella no le gustan las críticas. Así que repasa un poco para sobonear, porque hasta para sobonear hay que estar informados”, sentenció.

