Magaly Medina empezó su programa vestida de policía por todas las mujeres que ‘no son oficializadas’. (ATV)

Magaly Medina apareció este 31 de octubre vestida de policía. La ‘Urraca’ se unió a la celebración de ‘Halloween’ y decidió presentar su última edición luciendo un traje de agente policial señalando que ahora se encargará de arrestar a todos los hombres que no oficialicen a su pareja. Esto en alusión a su popular frase “disfrácense de policías, para que alguna vez sean la oficial”, que ya se ha vuelto viral en TikTok e, incluso, se han realizado algunos mix con su voz.

La conductora de espectáculo, fiel a su estilo, empezó su espacio televisivo bailando una de las mezclas que se han creado con sus palabras. Asimismo, dejó en claro que esta noche “se siente solidaria” y que su traje de policía es por todas las mujeres que han estado con algún hombre de manera escondida o que no han hecho público su relación sentimental.

“Tengo un alma compasiva y solidaria. Yo que siempre he sido la oficial, (me visto hoy) para las escondidas, las siempre ocultadas, las run runas, las que nunca la lucieron del brazo, las que nunca oficializaron y para las que nunca las sacaron al aire libre. Para todas aquellas que la maldad de los hombres hizo que las trataran como un snack y por las que lo permitieron, por todas aquellas me he vestido”, dijo la periodista en medio de risas.

Te puede interesar: Magaly Medina celebró sus 25 años en TV con un look de reina y una fiesta de lujo: todos los detalles aquí

Siguiendo esa misma línea, Magaly Medina indicó en modo de broma que ella ha seguido su propio consejo al vestirse de mujer policía y que está lista para castigar a aquellos que “se porten mal”. “Acá estoy esperando arrestarlos a todos esos hombres malvados que no oficializan a las mujeres, hoy voy a abogar por todas aquellas mujeres que se dejaron pisotear su orgullo”.

En otro momento, la presentadora dejó en claro que no se estaba dirigiendo a una persona en específico, por lo que pidió que nadie se sienta ofendida. “Por favor, que nadie se me indigne ni que se me ofendan que esto es democrático, o sea, para todos y sin nombre propio. Lo que siempre fueron, anónimas“, sentenció.

Magaly Medina se disfrazó de policía en solidaridad de las que nunca fueron oficializadas. (Captura)

Te puede interesar: “Si supieras lo bien que me haces”, usuaria conmueve a Magaly Medina con video por su aniversario

Magaly Medina gastó 70 mil soles en su fiesta, aparte del canje

En conversación con Infobae, Magaly Medina reveló que se gastó al rededor de 70 mil soles en efectivo para la realización de sus 25 años de trayectoria. A pesar de la gran suma, también hubo algunas marcas y orquestas que fueron canje.

“Yo dije que mi fiesta iba a ser con canje, no tenemos tanto presupuesto. Una fiesta de ese tipo cuesta mucho dinero, y eso que nosotros hemos tenido dinero en efectivo para pagar, aproximadamente son 60 mil soles, y un poco más, más de 60 mil soles. Unos 70 mil soles en efectivo, aparte del canje”, indicó.

“Una fiesta no es barata. La torta y el local fueron canje, las dos orquestas fueron de forma gratuita. Definitivamente había que agradecer (mención en sus redes), tuvimos auspicios como Samsung, que es un auspiciador de mi programa y colaboraron con nosotros, Heineken también apostó por nosotros. El resto fue pagado al cash, sino, hubiera sido más caro”, acotó a Infobae.

SEGUIR LEYENDO