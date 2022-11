Víctor Muñoz de ‘La Voz Kids’: “Ahora que tengo más de cerca la música criolla, la amo el doble”

'La Voz Kids': Entrenador, Víctor Muñoz elogia la música criolla. Latina TV.

Luego de que la concursante de la nueva temporada de ‘La Voz Kids’, María Sdenka de 12 años, cantó el tema ‘La guardia nueva’ y escogiera como entrenadora a la gran exponente de la música peruana, Eva Ayllón. El jurado Víctor Muñoz confesó que desde hace muchos años escucha nuestra música peruana.

Además, el entrenador dijo que ahora que se encuentra en el Perú, ama doblemente la música criolla, porque la puede escuchar siendo interpretada por voces de niños peruanos.

“En lo que va de la competencia he escuchado muchísimos cantar música criolla, siempre he escuchado la música peruana, y ahora que la tengo más de cerca, pues la amo el doble”, expresó el cantante venezolano.

Víctor Muñoz, intérprete de ‘Mi princesa’, comentó que la música criolla cantada por niños tiene un sabor más dulce y mágico.

“Porque escucharla cantar por niños, es muy diferente. Se escucha ese poder que tiene la música criolla, la influencia que tienen los niños y lo que transmiten, pues, es mágico”, expresó.

El entrenador Víctor Muñoz de 'La Voz Kids' elogia la música criolla. Latina TV.

Por su lado, la maestra Eva Ayllón comentó, durante el programa de Latina Televisión, que la música criolla es internacional y se puede escuchar por todos los rincones del mundo.

“Quién no se sabe una canción criolla, estamos en Perú, se canta la música criolla todos los días de Dios. Te vas al extranjero, en mi caso, tengo que hacer música criolla en cualquier fecha importante”, puntualizó la intérprete de ‘Mal paso’.

Asimismo, comentó que es importante inculcar la música peruana en los niños, para que puedan crecer con el amor a nuestra música. “Como no estar feliz de que nuestra música se luzca, se quiera, se ame, respete y más por los niños, porque esos niños van a crecer y van a quedarse con ese recuerdo en su corazón”, puntualizó.

Maricarmen Marín se conmueve con interpretación de Eva Ayllón, al recordar a su madre

Uno de los momentos más emotivos que se vivió la última semana en ‘La Voz Kids’, fue cuando Maricarmen Marín rompió en llanto al escuchar cantar a Eva Ayllón, un tema que le hizo recordar a su madre.

La cantante criolla quiso darle un regalo de cumpleaños a la intérprete de ‘Por qué te fuiste’ y decidió cantarle la canción ‘Cabellos Blancos’ en pleno programa. No sin antes advertirle que no llore; sin embargo, sucedió todo lo contrario.

“Hoy estamos celebrando el cumpleaños de una compañera de trabajo, maravillosa y hermosa. Quiero regalarle algo, pero prométeme que no vamos a llorar, no vamos a llorar”, comenzó diciendo la entrenadora.

El vals trajo muchos recuerdos a la cantante de cumbia, en especial el de su madre que partió hace algunos años. Ella no pudo evitar quebrarse, llorar y recordar a su mamá. “Me dice no vale llorar, la niña que cantó esta canción también hizo que tenga un nudo en la garganta. Te agradezco porque en este día tan especial, sentí como si mi mamá me abrazó, gracias”, fueron las palabras de la ‘Dulce Princesita’.

La Voz Kids: Maricarmen Marín rompe en llanto cuando Eva Ayllón le canta tema que le recuerda a su madre. (Latina TV)

