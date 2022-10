La Voz Kids: Así reaccionó Maricarmen Marín al escuchar su tema ‘Por qué te fuiste’ en las audiciones a ciegas

La Voz Kids: Maricarmen Marín se sorprendió al escuchar su tema ‘Por qué te fuiste’ en las audiciones a ciegas. (Latina TV)

La competencia de canto dirigida a niños entre 7 y 14 años estrenó el último 20 de octubre y se encuentra en su primera etapa. ‘La Voz Kids’ llegó a las pantallas de Latina Televisión y hasta el momento se han vivido múltiples audiciones a ciegas donde los jóvenes participantes se han robado el corazón de los televidentes con sus tiernas historias y presentaciones.

Este martes 25 de octubre una pequeña concursante llamó la atención por la canción con la cual decidió realizar su audición. Y es que, Nadia Huamacto de 12 años dejó a más de uno sorprendido cuando comenzó a entonar ‘Por qué te fuiste’ de Maricarmen Marín, quien en esta temporada forma parte de los cuatro miembros del jurado.

La cantante de cumbia quedó en shock en los primeros segundos que empezó a sonar la melodía de su tema, estrenado en el 2018 y que se volvió la favorita de muchos. La primera reacción de la cumbiambera fue abrir sus ojos en modo sorprendida y estremecerse mientras la pequeña iniciaba con el canto. “¡Ay! que hermosa”, exclamó la artista nacional.

Maricarmen Marín volteó su silla por la niña de 12 años que cantó su canción. (Captura)

Rápidamente, Eva Ayllón y Maricarmen Marín dieron vuelta a su silla. Ezio Oliva y Víctor Muñoz le siguieron los pasos. Tanta fue la alegría de los entrenadores que se pusieron a bailar al ritmo de la música. Al concluir con el performance, Nadia Huamacto recibió la ovación de los jurados así como de los asistentes en el set de ‘La Voz Kids’.

“Nadia, tú sabes lo que significa para mí escuchar mi canción en tu voz, es hermoso porque recuerdo el momento en que me senté con el ‘Viejo’ Rodríguez a escribirla. No nos imaginamos que está canción nos haya abierto las puertas a tantos lugares y a tantas personas. Para mí es una alegría”, dijo la cantante de cumbia resaltando los millones de reproducciones que tiene su tema en las plataformas musicales.

Maricarmen Marín continuó elogiando a la participante y le agradeció por elegir ‘Por qué te fuiste’ para su audición a ciegas. “Yo estoy honrada y agradecida que hayas elegido para este día tan importante mi canción”, sentenció con una sonrisa en el rostro.

Finalmente, la pequeña contó que al enterarse que la exconductora de ‘Mujeres al mando’ iba a ser entrenadora del reality, se emocionó mucho. “Estoy muy feliz. Me siento emocionada y feliz por haber entrado a La Voz Kids. Al principio no pensaba que Maricarmen iba a estar, pero cuando me enteré me puse muy feliz”.

Nadia Huamacto. (Captura)

¿En qué canal puedo ver La Voz Kids?

La Voz Kids se transmite a través de Latina Televisión.

DirecTV: Canal 192 (SD/HD) Canal 1192 (HD)

Movistar TV: Canal 102 (SD) Canal 702 (HD)

Claro TV/ Canal 2

Best Cable: Canal 2

¿Cómo ver La Voz Kids en digital?

Puedes ver La Voz Kids a través de Latina Play descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular. También puedes acceder a la señal en vivo por medio de Internet AQUÍ.

