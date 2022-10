Fernando Armas revela que Ricardo Morán y Maricarmen Marín leían sus críticas en ‘Yo Soy’

Fernando Armas revela que Ricardo Morán y Maricarmen Marín leían las críticas a los participantes de Yo Soy | YouTube

Fernando Armas es uno de los actores cómicos con más trayectoria en el Perú. El artista ha estado en más de un programa de televisión mostrando su talento, sin embargo, una de sus apariciones que sorprendió a propios y extraños fue cuando se convirtió en jurado del programa de imitación y canto ‘Yo Soy’.

Desde abril del 2012, hasta septiembre del 2014, Armas fue uno de los jurados del concurso junto a Maricarmen Marín y Ricardo Morán. El equipo desarrolló el formato durante sus primeros años, mientras se convertía en uno de los programas más importantes del medio.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube, ‘Ventana de Emergencia’ de Carlos Orozco, el artista nacional recordó como fue su ingreso a este espacio televisivo. En aquel entonces, Gisela Valcárcel era parte de la producción y fue ella quien le dio la oportunidad.

“La vida te da oportunidades y yo las oportunidades nunca las he dejado de aprovechar. Tuve oportunidad de ser jurado de canto cuando Gisela dice: ‘Tú Fer’ y Ricardo Morán: ‘Sí’”, señaló al inicio.

Tras ello, recordó que fue complicado al inicio porque casi no conocía nada sobre el tema del canto, pero que su trabajo como imitador lo ayudo a reconocer algunos detalles en el parecido o la caracterización de cada uno de los concursantes que llegaban al escenario.

“Luego cuando vinieron los participantes, yo miraba y decía: Yo en canto no puedo meterme porque no se cantar, no sé hablar temas de la afinación ni nada. Pero, sí me iba a la computadora a ver a los personajes que iban a imitar y estudiaba sus movimientos, sus gestos y el parecido de la voz. Yo solo hablaba de la caracterización, de la puesta en escena si era parecido o tenía un acercamiento con la voz”, agregó.

Fernando Armas revela detalles de Yo Soy.

Pero, decidió aprender un poco más y estudió canto. Con estos conocimientos, pudo dar mejores opiniones a los concursantes. “Me puse a estudiar canto y ya entendía que era un grave, un agudo, desafinada, la voz de máscara, los vibratos y todas esas cosas”, señaló.

Sin embargo, Fernando Armas, sorprendió al revelar un detalle que se vivía en la interna del programa. Como se conoce, Ricardo Morán se convirtió en el jurado más exigente del programa y muchos se sorprendían por sus casi exactos comentarios, pero no se trató más que de un asesoramiento en vivo.

“Voy a ser infidente, porque ya pasaron los años. Cuando entro yo, Ricardo Morán, como era el productor y director, tenía el grupo de WhatsApp con todas las profesoras y profesores de canto. Maricarmen, en ese entonces tenía de novio a José Carlos Fernández. Ellos tenían asesoramiento y todo lo que hablaban lo leían. Entonces Ricardo Morán decía en que momento había desafinaciones y yo decía: él sabe mucho y Maricarmen Marín igual” comentó.

Además, reveló cómo fue que descubrió este hecho. Todo sucedió cuando Morán tuvo que salir de viaje y pidieron que integren a Armas a este grupo de WhatsApp. “Uno de esos días, Ricardo Morán se tenía que ir de viaje y dice: ‘pónganlo a Fernando en el grupo de WhatsApp’. Ahí me doy cuenta que estaba todo. El único que sabía más, era yo al final jajaja, porque ellos estaban plagiando”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO