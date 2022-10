Los verdaderos nombres de Carmencita Lara, Lucha Reyes, Eva Ayllón y más íconos de la música criolla

Así es como se llaman realmente algunos cantantes criollos.

En el marco del Día de la Canción Criolla, recordamos a todos los representantes nacionales que dejaron y siguen trabajando en un legado de la música peruana. Cada 31 de octubre, las familias se reúnen para disfrutar de los potajes de nuestro país y lo acompañan con valses, boleros, festejo y más.

Sin embargo, reconocemos a muchos de los intérpretes de las canciones por sus apelativos y hasta podemos creer que es su nombre real. Pero, aquí te revelaremos cómo verdaderamente se llaman los íconos de la música criolla.

Chabuca Granda

María Isabel Granda y Larco, ese es el verdadero nombre de la intérprete de ‘La Flor de la Canela’, ‘José Antonio’, ‘Fina estampa’ y más éxitos criollos. Nació en Cotabambas, Apurímac, el 3 de setiembre de 1920, sin embargo a los 3 años se trasladó a Lima junto a su familia. En la ciudad de los Reyes, fue bautizada en la Iglesia de los Huérfanos y pasó parte de su niñez en Barranco. Desde pequeña ya la llamaban Chabuca y fue con ese seudónimo que hizo su carrera.

Fotografía de Chabuca Granda posando por el balcón de su casa. (Andina)

Bartola

Adriana Esther Dávila Cossio es su nombre real, sin embargo, por decisiones de uno de sus maestros ahora la conocemos como Bartola. La reconocida cantante criolla inició su carrera con el seudónimo de ‘Estrellita del Sur’, pero al iniciar su trayectoria de la mano de Augusto Polo Campos, fue él quien decidió cambiarle el apelativo a Bartola.

Según contó la intérprete de ‘Perdiste’, recibió este nombre en honor a Bartola Sancho Dávila, ‘Reina de la marinera’, pues en aquel tiempo ella cantaba ese ritmo. Sin embargo, en una reciente entrevista, Bartola confesó que este cambio la hizo derramar algunas lágrimas, porque al principio no le gustaba, pero ahora lo agradece.

Bartola es una de las cantantes más representativas de la música criolla. (Instagram)

Carmencita Lara

Julia Rosa Capristán García es su nombre verdadero, nació el 8 de octubre de 1926 en Trujillo - La Libertad. Su amor por la música la llevó a buscar una academia de canto, fue en ese recorrido que se encontró con maestro Víctor Lara, profesor de piano y acordeón.

En una entrevista que diera la cantante en 1960, reveló que su mentor y maestro musical fue quien la bautizó con el nombre de Carmencita Lara y desde entonces la conocemos de esa manera.

Carmencita Lara.

Lucha Reyes

La morena de Oro del Perú tiene como nombre de pila Lucila Justina Sarcines Reyes de Henry, fue una cantante afroperuana de música criolla, pero su vida estuvo marcada de duros momentos. A los 5 años, fallece su padre, luego pierde su casa a causa de un incendio, lo que la obliga a mudarse a Barrios Altos. Años más tarde, en su primer matrimonio, fue víctima de violencia.

En el inicio de su carrera, Lucila no la pasaba bien y sufría descompensaciones y fatigas que dieron como resultado diabetes, edema, disnea, razón por la que se internó en el Hospital Hipólito Unanue en el año 1959. Tras ello, fue dada de alta en 1960, aparentemente luego de haber controlado sus problemas de salud. Por eso, la artista decide salir al escenario con el nombre de Lucha Reyes, en honor a toda su fortaleza de vida.

Lucha Reyes.

Eva Ayllón

Eva Ayllón no es el nombre de pila de la reconocida intérprete criolla. En su partida de nacimiento aparece como Maria Angélica Ayllón Urbina, sin embargo, su abuela Eva, desde siempre la llamó con ese nombre. La artista reveló. en una reciente entrevista a El Comercio, que hubo un problema en su casa, cuando su madre y su abuela descubrieron que su padre la había inscrito como María Angélica, nombre de su expareja.

Pero, para ella, desde siempre se llamó Eva, aunque no esté registrada así. “Mi abuela siempre me llamaba Eva, Evita. Cuando tenía 3 años, mi abuela y mi mamá que le estaban pegando a mi papá porque se habían enterado que en mi partida de nacimiento yo me llamaba María Angélica y ese era el nombre de una ex enamorada de él. Eva no figura en mis papeles pero para mí es mi verdadero nombre”, comentó la artista.

El nombre artístico lo lleva gracias a su abuela, quien también se llamaba Eva.

