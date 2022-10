Amy Gutiérrez emocionada por el retorno de ‘La Voz Kids’: “Me encantaría ser entrenadora”

Amy Gutiérrez emocionada por el retorno de ‘La Voz Kids’. Video: Carlo Fernández Castillo.

Una nueva temporada de ‘La Voz Kids’ se emitirá en octubre de este año, luego de la gran final de ‘La Voz Senior’. Amy Gutiérrez, quien fue la primera ganadora del concurso de canto infantil, se mostró emocionada por el retorno del programa de Latina TV. Así lo aseguró en una entrevista con Infobae durante su participación en un evento de La Liga Contra el Cáncer

“La Voz Kids fue una etapa maravillosa de mi vida, no la voy a olvidar jamás. Creo es la etapa que más marcó al público que me sigue porque siempre que me ven lo recuerdan, cuando me vieron cantar en el programa. Siempre agradecida y deseándoles lo mejor. Que vengan nuevos talentos, las nuevas generaciones están que la rompen. Como peruana, hay que apoyar el talento joven y el adulto”, sostuvo la salsera.

Asimismo, recordó la vez que asistió al espacio de Latina TV como coentrenadora, al lado de Christian Yaipén. “Fue una experiencia linda. Me encantaría ser entrenadora en algún momento. Estar detrás o al frente del escenario es una responsabilidad muy grande, pero bonita. Te ayuda a experimentar desde el otro lado, y a tomar todo con mucha motivación. Es maravilloso ver a pequeños con un corazón tan grande”, dijo.

Amy Gutiérrez apoyó al equipo de Christian Yaipén en 'La Voz Perú'. (Instagram)

Por otro lado, Amy Gutierrez mencionó que los programas concursos, en los que participó desde niña, la llevaron a quemar varias etapas de su vida. Sin embargo, cree que “todo valió la pena y todo sacrificio trae sus recompensas”. “Yo feliz, yo no me arrepiento de no haber ido a una fiesta por haber ido a un concurso a cantar porque, al fin y al cabo, es lo que amo hacer y no lo cambiaría por nada”, sostuvo.

Recordemos que la artista nacional participó en varios programas concurso cuando tenía tan solo 14 años de edad. Su primera aparición en TV se dio en ‘Por humor al Perú’, donde ocupó el primer puesto. Posteriormente, participó en ‘Vidas extremas: talento peruano’, ‘Perú tiene talento’, ‘Mini estrellas’ y ‘Ponte play’. Su participación más importante fue en ‘La Voz Kids’.

Amy y su paso por ‘La Voz Kids’

Amy Gutiérrez formó parte de la primera temporada de ‘La Voz Kids’, emitida en el 2014. Fue elegida y entrenada por el cantante mexicano Kalimba. Tenía tan solo 15 años, pero su talento fue suficiente para convertirse en la favorita del público, derrotando a sus contrincantes gala a gala.

Después de varias presentaciones y reñidas batallas, Amy se coronó como la ganadora absoluta. Sin embargo, su victoria generó polémica, ya que se denunció en redes sociales que la joven cantante superaba el límite de edad para poder participar. El productor Ricardo Morán aclaró luego que no era una regla tener menos de 14 años para concursar.

Luego de ganar ‘La Voz Kids’, Gutiérrez firmó un contrato con la compañía discográfica Universal Music Group. Su primer sencillo se llamó “Alguien”, años después lanzó la misma canción pero en versión salsa. “‘Alguien’ es una canción que marcó mi vida, ya que fue la que me hizo pisar un estudio de grabación por primera vez”, señaló en el 2020.

Amy Gutiérrez ganó la primera temporada de 'Yo Soy Kids'. (Latina TV)

