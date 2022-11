Primer concierto de Josimar en Lima es cancelado por motivos de seguridad

Josimar Fidel, su concierto fue cancelado en Los Olivos. ATV/ 'Magaly TV: La Firme

Josimar Fidel llegó al Perú luego de dos años de haber estado en Estados Unidos, allí se casó con Yadira Cárdenas, pero luego se separó de ella aparentemente por María Fe Saldaña, madre de su última hija. De acuerdo a la cantidad de maletas que el salsero trajo, habría regresado para quedarse por un buen tiempo en nuestro país.

Sin embargo, su llegada no comenzaría con el pie derecho porque su primera presentación en Lima fue suspendido, así informó Magaly Medina en su programa del lunes 31 de octubre, por la señal de ATV.

“Josimar llegó al Perú y esta noche (31 de octubre) tenía que dar un concierto en el parque zonal Lloque Yupanqui (Los Olivos); sin embargo, hasta el momento ‘Josimar y su Yambú', ‘Los 5 de Oro’ no podrán cantar. El concierto se ha suspendido”, detalló la periodista.

La conductora de ATV detalló que el lugar no tendría los documentos que certifiquen las medidas de seguridad necesarias para realizar un evento musical.

Un reportero de ‘Magaly TV: La Firme’ fue hasta el local y conversó con Hubert Quiroz, personal de Fiscalización de la Municipalidad de Los Olivos, quien le indicó que el lugar no tenía los documentos en regla para realizar un concierto.

“Básicamente, no cuenta con documentación correspondiente, lo que es certificado de defensa civil. Se ha venido con la Fiscalía de prevención del delito y se ha hecho la constatación que no cuenta con la documentación, por eso se ha exhortado que no se puede realizar ningún tipo de evento en el parque”, expresó Quiroz.

Te puede interesar: Josimar: los polémicos amores del ‘Rey de la salsa perucha’

‘La Urraca’ indicó que los responsables de tamaña falta son los organizadores, quienes debieron prever todo tipo de eventualidades. Además, comentó que quien pierde por estas situaciones es el artista, porque su imagen ha sido utilizado para vender el show.

“Si un evento no cuenta con los permisos que se requiere para estos conciertos, creo que no es culpa del artista, sino del organizador que debió prever ese tipo de contingencias para evitar fallarle al público”, indicó.

Josimar no pudo hacer concierto en Los Olivos. ATV

Josimar no quiso hablar con la prensa

El último domingo 30 de octubre, Josimar llegó al aeropuerto Jorge Chávez, no obstante, cuando hombres de prensa se acercaron a conversar con él no quiso dar declaraciones y se mantuvo callado.

Uno de ellos fue un reportero de Magaly Medina, quien le preguntó si su matrimonio con Yadira Cárdenas había sido planificado con María Fe Saldaña, además le consultó por qué es acusado de aprovecharse de su esposa para obtener los documentos de la ciudadanía temporal de Estados Unidos.

Te puede interesar: Esposa cubana de Josimar puso a la venta todos los instrumentos musicales del salsero

El cantante atinó a responder: “No me pongas la cámara en la cara, por favor”. Por su lado, Medina comentó que él debería estar acostumbrado a las cámaras porque es un artista.

Josimar no quiso hablar con la prensa a su llegada al Perú. ATV / 'Magaly TV: La Firme'.

“Deberías de dar gracias a la prensa, al público, a los comentarios y a las críticas porque de eso vive el artista y lo mantiene en vigencia. Ahora nosotros no somos tu agencia de relaciones públicas, para hablar bonito de ti como otros canales. Él es diferente, porque solo le contesta a los que lo sobonean”, aclaró.

Finalmente, ‘La reina de los espectáculos’ señaló que el salsero es un hombre que siempre usa la palabra de Dios; sin embargo, hace cosas que no son cristianas.

“Cómo abandonas a una chiquilla con una panzota, claro la apoyaste económicamente, pero en estas circunstancias necesita apoyo emocional, a su pareja al lado, cuidándola. Eso necesita, no que te vayas y te cases con otra”, afirmó.

Yadira Cárdenas habría terminado su relación amorosa con Josimar. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO