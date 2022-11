Ale Venturo demuestra que tiene una buena relación con Melissa Paredes y le da ‘like’ a su foto

Ale Venturo y Melissa Paredes. (Instagram)

La relación de enemistad que en alguna ocasión existió entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba parece haber acabado por el bienestar de la pequeña hija que tienen en común.

Esto se vio reflejado cuando ambos decidieron juntarse para celebrar el cumpleaños número cinco de la menor, incluso compartieron en sus respectivas redes sociales imágenes en los que aparecen al lado de su hija.

Asimismo, por el programa ‘Amor y Fuego’ se conoció que Ale Venturo y Anthony Aranda, la pareja de los mediáticos personajes, también estuvieron en esta fiesta de cumpleaños.

Desde ese momento se empezó a especular que Melissa Paredes y la empresaria tenían una buena relación, además que fueron captadas caminando juntas mientras que las hijas que tienen compartían divertidos momentos.

Es así que llegado Halloween, la modelo y Ale Venturo decidieron compartir juntas y salieron a pedir dulces con sus pequeñas. También estuvieron en ese momento Rodrigo Cuba y Anthony Aranda, aunque ellos no salen juntos.

Sobre este momento, la integrante de ‘El Gran Show’ compartió varias imágenes de lo que fue esta festividad en su cuenta de Instagram, donde Ale Venturo sorprendentemente le dio ‘like’ a la publicación.

Los comentarios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar y el portal ‘Instarándula’ hizo público algunos de ellos. “Esa familia Madrigal es terrible”, fue lo que dijo Samuel Suárez al respecto.

Recordemos que hace unos días Melissa Paredes respondió respecto a las críticas que recibió por tener una amistad con Ale Venturo, indicando que sobre cualquier cosa se encontraba el bienestar de su pequeña.

“Mientras haya una razón y un motivo tan importante como el que hay, tenemos que seguir así por eso y nada para adelante. Yo creo que si nos ponemos a pensar que no y que es raro en que eso no se hace o eso sí se hace, mira, ¿sabes qué? Mira no es que se hace o no y cada familia es como es y punto”, señaló a las cámaras de ‘América Espectáculos’.

Anthony Aranda responde sobre Rodrigo Cuba

El ya desaparecido programa ‘En Boca de Todos’ tuvo una entrevista con Anthony Aranda y le consultaron de manera directa si sentía celos de Rodrigo Cuba ahora que se lleva mejor con Melissa Paredes.

“Yo creo que no, ¿no? No tendría por qué... Yo creo que uno conoce a la persona y los valores, y mientras más seguro te sientas con tu persona y la confianza y todo eso, no es necesario tener celos”, respondió.

