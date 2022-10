Hernán Barcos le mandó un mensaje al hincha de Alianza Lima sobre su lesión: “Como sea llegamos”

Alianza Lima disputará su segunda final en la Liga 1 de forma consecutiva. Sin embargo, hay mucha preocupación en los hinchas ‘blanquiazules’ y es que su figura y goleador, Hernán Barcos, fue sustituido en el último partido por una molestia. El mismo futbolista argentino se refirió a su lesión y dio un mensaje de tranquilidad.

“Creo que es un espasmo en la cintura, son los años yo creo, esperemos que no sea mucho y que en estos días estemos bien”, declaró a las afueras del estadio Alejandro Villanueva con una sonrisa en su rostro.

“No podía correr, no me daba para hacer nada, estiraba la pierna y no estaba ayudando, tenía que salir sí o sí”, contó el ‘Pirata’ sobre el preciso momento que tuvo que abandonar el campo de juego y en su reemplazo ingresó el joven Óscar Pinto.

“El hincha tiene que estar preocupado por conseguir entradas, pero conmigo quédense tranquilos que como sea llegamos”, volvió a bromear el atacante ‘íntimo’.

El delantero quedó sentido en una acción previa y no pudo continuar. (Video: GOLPERU).

Por otro lado, Hernán Barcos hizo un balance del Torneo Clausura de Alianza Lima. “Creo que nos merecimos por como terminamos, venimos de menos a más y los partidos que teníamos que ganar, los ganamos”.

Por último, el argentino fue consultado por la final, en la cual enfrentaría a Melgar o Sporting Cristal. “La ventaja la sacamos ganando el campeonato, pero si alguno se siente en desventaja, bueno, cada uno tiene que hacer su parte”.

Importante para ganar el Clausura

Hernán Barcos viene teniendo una temporada de ensueño, tal y como ocurrió en el 2021. En el Apertura ya había mostrado su trascendencia en Alianza Lima, pero la terminó ratificando en el Clausura.

Es más, inició el camino en el triunfo sobre ADT que significó ganar la segunda etapa de la Primera División Peruana. El futbolista de 38 años anotó el primero gol sobre el ‘vendaval’ a los 17 minutos, aprovechando un rebote dentro del área y rematando con su pierna menos hábil.

A lo largo de este 2022, el experimentado jugador se ha hecho presente en el marcador en 24 ocasiones, 18 goles y seis asistencias. Se encuentra a un tanto de alcanzar al máximo anotador de la Liga 1, Luis Benites, y tendrá dos partidos más para intentar quedarse con esa distinción.

Hernán Barcos ganó el Torneo Clausura por segunda vez consecutiva.

Próximo partido de Alianza Lima

Con su triunfo ante ADT, no solo ganó el Torneo Clausura, sino también el derecho a estar en la final de la Liga 1, pues se ubicó entre los dos primeros puestos de la tabla acumulada. De esta forma, tendrá que esperar a su rival, que saldrá de Sporting Cristal vs Melgar.

El segundo finalista se definirá en partidos de ida y vuelta. Primero, ‘celestes’ y ‘rojinegros’ se medirán el 2 de noviembre en el estadio Monumental de la UNSA y segundo, se enfrentarán el domingo 6 del mismo mes en el Nacional. Ambos cotejos iniciarán a las 15:00 horas.

En esa línea, el campeón del fútbol se conocerá también en dos compromisos. Están programados para el miércoles 9 y el sábado 12 de noviembre.

