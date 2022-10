La respuesta de Josepmir Ballón sobre su pasado en Sporting Cristal y las “diferencias” con Alianza Lima

Lo que piensa el mediocampista de su exequipo y las "diferencias" con los 'blanquiazules'. (Video: GOLPERU).

Josepmir Ballón fue uno de los mejores jugadores de Alianza Lima a lo largo del campeonato. El mediocampista nacional estuvo todo el partido en la victoria frente a ADT de Tarma por la última fecha del certamen. Con este resultado, los ‘blanquiazules’ jugarán la final de Liga 1 2022 em noviembre.

El mencionado jugador estuvo en los momentos malos y buenos del cuadro que hoy dirige ‘Chicho’ Salas. Descendió en 2020 (volvió por resolución del TAS) y luego salió campeón en 2021. Es por ello que se siente muy identificado con Matute y su gente. Pero en la conferencia, hubo una pregunta que tocó su pasado.

A Josepmir Ballón le consultaron sobre su pasado en Sporting Cristal, club con el que también celebró un par de títulos. Como se sabe, los ‘celestes’ se quedaron con el Acumulado y estarán en las semifinales con Melgar: si ganan la llave, chocarán con los ‘íntimos’.

“Yo respeto mucho a los equipos donde estuve. He ganado títulos con Sporting Cristal y celebré de la misma manera. Pero he pasado cosas con Alianza Lima que no lo pasé con los ‘celestes’. A ellos les guardo mucho cariño”, respondió el futbolista.

“¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias. Mi respeto hacia Sporting Cristal es muy grande, no lo voy a negar. Pero hoy me debo a Alianza Lima... quiero estar aquí. Hoy me doy al máximo porque es muy exigente estar en un club grande”, agregó Josepmir Ballón.

Por otro lado, se refirió al trabajos de todos en Alianza Lima. “Jugamos cada fecha como una final, sin pensar que había otro partido para salvarlo. Fuimos paso a paso, y eso es mérito de todos (jugadores, cuerpo técnico, hinchas y familias)”

“Primero quiero ganar la final, después pensaré en mi futuro (este año termina su contrato). Si me quieren renovar, pues feliz de la vida. Yo quiero quedarme. Y ojalá en la próxima Copa Libertadores se pueda ganar”, cerró.

Ahora Alianza Lima deberá recuperar fuerzas y preparar la final de Liga 1 2022. Eso sí, primero debe conocer a su rival, que saldrá de Sporting Cristal vs Melgar (2 y 6 de noviembre las semifinales). ¿Y cuándo se define todo? Pues el 9 y 12 de noviembre.

SEGUIR LEYENDO: