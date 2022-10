Pablo Lavandeira y sus lágrimas tras ganar el Torneo Clausura con Alianza Lima

Pablo Lavandeira brindó declaraciones después del triunfo de Alianza Lima ante ADT en Matute.

Pablo Lavandeira no pudo aguantar la emoción y botó algunas lágrimas en plena entrevista. Y es que Alianza Lima venció 2-0 a ADT con goles de Hernán Barcos y Pablo Míguez, de esta forma se quedó con el trofeo del Torneo Clausura y el pase directo a la final de Liga 1. Asimismo, este título es el primero en el palmarés del futbolista recientemente nacionalizado peruano.

“Sabía que iba a ser un año duro, no sabía lo que me esperaba, sabía que tenía que trabajar, pero mis compañeros me regalan mi primer título en primera división, después de más de 16 años de carrera, sé que falta un pasito más, pero lo estoy disfrutando muchísimo porque es importante para mi este momento”, señaló al borde del llanto en conversación con GOLPERU.

“Increíble (su paso con Alianza), jamás hubiese imaginado jugar los 42 partidos del año, haber estado siempre a disposición, haber sido recibido con mucho respeto por la gente y haberme ganado un poquito el cariño de la gente.”, agregó.

Por último, Pablo Lavandeira agradeció a su familia, a todos sus amigos, al entrenador Guillermo Salas y compañía e incluso al comando técnico de Carlos Bustos, quien estuvo en el primer semestre al mando del banquillo ‘blanquiazul’. El nacido en Uruguay cerró la entrevista cantando con su hija.

Celebración del plantel de Alianza Lima al ganar el Torneo Clausura.

Te podría interesar ¿Cómo se definirá al campeón de Liga 1 2022? Detalles de los ‘Play Offs’ del fútbol peruano

Gran temporada de Pablo Lavandeira

El extremo llegó a tienda ‘blanquiazul’ esta temporada tras su paso por Ayacucho FC y hasta el momento ha disputado 42 partidos, en los cuales anotó 12 goles y dio 10 asistencias. Estos números lo colocan como el segundo futbolista más influyente del cuadro ‘victoriano’, solo por detrás de Hernán Barcos.

Alianza Lima vs ADT

El equipo de ‘Chicho’ Salas superó 2-0 a ADT en la última fecha del Torneo Clausura. Hernán Barcos abrió el marcador con un remate de pierna izquierda, mientras que Pablo Míguez aumentó el marcador con un gol de cabeza.

De esta forma, los ‘íntimos’ se quedaron con el trofeo de la segunda fase de la Liga 1 y clasificaron a la final del campeonato peruano, pese a que Sporting Cristal goleó 4-0 a Carlos A. Mannucci en el estadio Alberto Gallardo.

Los de 'Chicho' Salas derrotaron 2-0 a ADT y se quedaron con el 'plato' del certamen. (Video: GOLPERU).

Te podría interesar Liga 1 2022: los cuantiosos premios para el primer, segundo y tercer lugar de la Primera División Peruana

SEGUIR LEYENDO