‘El Gran Show’ o ‘JB en ATV’: Qué programa se llevó el mejor rating del sábado 29 de octubre

El último sábado 29 de octubre, el programa conducido por Gisela Valcárcel se llevó la preferencia de los televidentes una vez más. ‘El Gran Show’ obtuvo el primer lugar de la tabla general del rating consagrándose como el más visto del fin de semana, según información difundida por Ibope Media.

Todo parece indicar que el público no quiso perderse el enfrentamiento de canto entre Giuliana Rengifo y Yolanda Medina, así como el esperado reencuentro entre Melissa Paredes y Janet Barboza, y el pronunciamiento de Dalia Durán, quien fue invitada al set de América Televisión para hablar acerca de de la excarcelación de John Kelvin, pese a que ya había sido eliminada galas anteriores.

El reality de baile logró el primer puesto con11.2 puntos de rating y 10.2 en Lima +6 ciudades. Muy de cerca, se posicionó el programa de la Chola Chabuca, ‘El Reventonazo de la Chola’ con 9.7 puntos en Lima, mientras que en Lima +6 Ciudades hizo 8.9 puntos. En el segundo lugar estuvo el programa humorístico ‘JB en ATV’ obteniendo 8.4 puntos de rating y 9.4 en Lima +6 ciudades.

Otros programas

El sábado 29 de octubre, los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día.

- Estás en todas - América TV (5.3)

- Los milagros de la Rosa - América TV (8)

- América Noticias - América TV (7.3)

- La Voz Kids - Latina TV (5.7)

- Sábados en familia - Latina TV (6.1)

- Sábado con Andrés - Panamericana TV (1.6)

- Sorpréndete con ‘Esto es Bacán’ - Willax TV (0.8)

Melissa Paredes encaró a Janet Barboza por invitarla a América Hoy

Janet Barboza y Melissa Paredes volvieron a verse las caras en la última edición de ‘El Gran Show’, luego del duro enfrentamiento que tuvieron hace poco más de un año, cuando la popular ‘Rulitos’ la encaró por el ampay que protagonizó con su bailarín Anthony Aranda.

A su ingreso al set, la conductora de ‘América Hoy’ saludó a todos los participantes, menos a Melissa Paredes, señalando que no le parecía correcto. “Es cierto, estabas dando beso, pero a ella solo le estiraste el puño”, señaló la ‘Señito’. “No porque sería un beso de Judas ahorita. Porque no sería un beso real. Tampoco sería un abrazo honesto ahorita”, contestó la ‘Rulitos’.

En otro momento, la exreina del mediodía sostuvo que ella no saludó a la modelo porque entre ellas habían varias diferencias que hasta la fecha no han podido resolver, además que siempre rechazaba ir a su programa. Al escuchar sus palabras, Melissa Paredes sostuvo que si había declinado en más de una ocasión ir a ‘América Hoy’ era porque no sentía una invitación sincera por parte de las conductoras de este espacio.

Tras aclarar por qué no iba a ‘América Hoy’, Janet Barboza decidió volver a invitarla, pero lo hizo de manera seria para que no tenga excusas de rechazarla; sin embargo, Gisela Valcárcel la interrumpió y no le permitió responder a la actriz.

