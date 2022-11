Carlos Zambrano y el valorable gesto que tuvo con la selección peruana de futsal down en Argentina

Carlos Zambrano recibió visita de selección peruana de futsal down en Argentina. (FPF)

Carlos Zambrano ha tenido un año de menos a más en Boca Juniors. Empezó relegado al banco de suplentes bajo el mando de Sebastián Battaglia, pero desde que Hugo Ibarra se hizo con el equipo ‘xeneize’, tomó un lugar en el once titular hasta convertirse en un fijo en la defensa, siendo vital en la consecución de dos títulos. Sin embargo, su relevancia también ha estado fuera de las canchas, ya que recientemente ha tenido un valorable gesto con la selección peruana de futsal down.

Y es que de acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mediante sus redes sociales, dio a conocer sobre la visita de los integrantes de la ‘bicolor’ al país del tango con la finalidad de que conozcan al ‘Kaiser’ y, a su vez, las instalaciones de la entidad ‘azul y oro’. “Carlos Zambrano recibió a la selección peruana de futsal down en las instalaciones del Club Boca Juniors y gestionó una visita guiada para que la delegación conozca el recinto del vigente campeón del fútbol argentino”, se lee en la nota de la institución deportiva nacional.

El zaguero nacional recibió un caluroso mensaje de agradecimiento de los jugadores de la 'bicolor' de futsal down. (Video: FPF)

Asimismo, se publica un video en donde un representante de la delegación peruana se dirigió al futbolista y le agradeció por esa noble acción. “¡Hola, Carlos Zambrano! Muchas gracias por permitirnos abrir las puertas de La Bombonera y esperamos darte ese gran abrazo afectuoso para decir todos juntos: ¡Arriba Perú!”, se aprecia en la producción audiovisual.

Pero eso no fue todo, ya que también tuvieron palabras de gratitud con el presidente de la FPF, Agustín Lozano. “¡Hola, señor ingeniero Lozano! Muchas gracias por permitir tener contacto con el jugador Carlos Zambrano, el ‘Kaiser’. Estamos muy agradecidos por su apoyo y siempre estaremos con ustedes. ¡Arriba Perú!”, se escucha la conocida frase con mucha emoción.

La visita consistió en un tour por todo el mítico estadio La Bombonera, escenario donde Boca Juniors juega como local. Además, Carlos Zambrano le entregó a cada integrante una camiseta del club argentino para que se lleven un recuerdo de este bonito recorrido y hasta se dio el tiempo de tomarse fotos y firmarles autógrafos. “Gracias muchachos por hacerme pasar tan lindos momentos, son unos campeones”, expresó el ‘León’.

Carlos Zambrano se fotografió con la selección peruana de futsal down en La Bombonera. (FPF)

Gira sudamericana

Cabe mencionar, que este trayecto de la selección peruana de futsal down en Argentina forma parte de una gira sudamericana, en donde también está incluido Uruguay. En ese sentido, es importante destacar la participación que tendrá en la Copa América de Brasil este año.

Además, de acuerdo con la agenda de la ‘blanquirroja’, este lunes 31 de octubre viaja a Salto, Uruguay, con el objetivo de competir en la Copa Sudamericana de Clubes y Selecciones.

Visita pasada a otro seleccionado peruano

No es la primera vez que la selección peruana de futsal down comparte momentos inolvidables con un futbolista de la ‘bicolor’. Y es que con Jefferson Farfán también retrataron vivencias para remarcar. En este caso, los integrantes fueron sorprendidos por la ‘Foquita’ en su casa y pudieron, no solo conocerlo en persona, sino que además apreciaron las camisetas de los futbolistas con los que el delantero de Alianza Lima intercambió. De la misma manera, jugaron fulbito de mesa y hasta disputaron una ‘pichanga’ en su patio.

“El deporte transforma vidas y genera oportunidades para todos. Sigamos apoyando a nuestra selección peruana de futsal down ¡Arriba Perú!”, comentó Farfán en mayo de este año con un motivo de reflexión para un país con mayores condiciones de manera equitativa.

DATO:

Carlos Zambrano pudo salir campeón de la Copa de la Liga Argentina y la Liga Profesional Argentina con Boca Juniors. Luis Advíncula también fue parte de estas conquistas.

El delantero de Alianza Lima pasó un increíble momento con ellos en su casa y hasta jugaron una 'pichanga'. Video: Jefferson Farfán Youtube.

