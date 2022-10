Julio Meléndez felicitó a Carlos Zambrano y Luis Advíncula por jugar en Boca Juniors y reveló charla con Riquelme

Julio Meléndez habló de Luis Advíncula y Carlos Zambrano en Boca Juniors.

Boca Juniors ha tenido un año 2022 muy positivo luego de la consecución de la Copa de la Liga Argentina y la Liga Profesional Argentina. Y a pesar de que se quedó fuera de la Copa Argentina, aún le queda por disputar el Trofeo de Campeones de la Superliga. Todo ello con la presencia de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula, quienes fueron fundamentales en dichos logros. En ese sentido, Julio Meléndez felicitó a ambos jugadores por la última consagración.

“Me siento muy feliz. Yo quisiera ver a once peruanos titulares en Boca Juniors. Felicito a Luis Advíncula y Carlos Zambrano por la decisión que tomaron de jugar por el más grande de Argentina”, comentó el exfutbolista en entrevista para el diario Depor.

Del mismo modo, reconoció que habló con el ‘Kaiser’ en referencia a colocar el Perú en lo más alto, acordándose a su vez, de otros jugadores que militaron en Argentina. “Como le dije a Carlos Zambrano, que dejara bien puesto el nombre de Perú. Yo lo hice durante seis años. Lo hice por el Perú, no por Julio Meléndez. El fútbol peruano fue el triunfador. Fueron varios peruanos a Boca, también a Independiente con Percy Rojas y Eleazar Soria, y así hubo muchos, si me olvido de alguno que me disculpe, pero la felicidad más grande es cuando veo los partidos de Boca Juniors”, sostuvo.

“Le decía que se diera íntegro. Él tiene las condiciones. Los peruanos tenemos unas condiciones tremendas para jugar al fútbol. Ahora se adaptó bien a lo que es Boca, igual Advíncula. Boca es una institución grande. Yo no fui a Europa, pero jugué en un grande de Sudamérica durante siete años. Me demostraron mucho cariño y respeto”, agregó.

Carlos Zambrano y Luis Advíncula (al fondo a la derecha) en el Superclásico argentino, Boca vs River. (Boca Juniors)

Charla con Juan Román Riquelme

Por otro lado, el exseleccionado peruano, que salió campeó de la Copa América en 1975, confesó que tuvo una conversación con el actual vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, con respecto al ‘León’. “Hablé con Juan Román Riquelme por Carlos Zambrano. Le hice ver que el muchacho tiene calidad, que tenía que adaptarse al fútbol argentino. Le dije a Riquelme que tiene las cualidades, estampa de un gran central. Se puso en forma y dejó todo”, señaló.

Estadía de Zambrano y Advíncula en Boca

Carlos Zambrano y Luis Advíncula llegaron a Boca Juniors en el 2020 y 2021, respectivamente. De hecho, los inicios de ambos no fueron los mejores, ya que recibieron innumerables críticas debido a sus discretas presentaciones. El fútbol argentino se tornó muy vertiginoso, por lo que les costó a ambos poder adaptarse.

Sin embargo, luego de algunos sucesos, ‘Bolt’ se adueñó del lateral derecho, mientras que el zaguero, cada vez que jugaba, se mostraba sólido y dúctil con el balón. El inconveniente con este último pasó a ser sus cuestionables movimientos para marcar, algo que le costó algunas tarjetas y juicios en contra de la prensa de ese país. Además de un controversial suceso con su compañero, Darío Benedetto.

Pero este año ha sido en donde los dos peruanos han encontrado una creciente continuidad, siendo cruciales en los éxitos del conjunto ‘azul y oro’. La más reciente fue la obtención de la Liga Profesional Argentina. Por tal motivo, la dirigencia ya piensa en asegurar a los jugadores claves para la próxima temporada, siendo Zambrano uno de ellos.

Justamente, Meléndez confía en que el exjugador del Schalke 04 pueda renovar por la competitividad de la competición ‘gaucha’. “Es el deseo de todos como peruanos. Argentina es un medio competitivo, no solamente Boca Juniors, River, Independiente, Racing, todos, se juega todos los domingos con sesenta mil almas. Yo me asustaba cuando veía tanta gente, pero me quedé y jugué el primer partido de Reserva, y eran bravos. Yo jugaba con quince mil personas en Perú, pero en Argentina era con setenta mil”, concluyó el también exjugador de Boca entre 1968 y 1972.

DATO:

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta finales del 2024. Esta temporada acumula 45 partidos jugados con un gol a su favor. En tanto, Carlos disputó 31 cotejos y tiene una asistencia.

Julio Meléndez en un Boca Juniors vs River Plate. (Agencias)

