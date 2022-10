Pedro Castillo habló desde Cerro de Pasco: “Me gustaría que un golpista venga acá”

El presidente Pedro Castillo habló desde Cerro de Pasco. Video: Canal N

El presidente peruano Pedro Castillo ofreció un discurso en la Plaza de Armas de Yanahuanca en la provincia Daniel Alcides Carrión, en Pasco. El mandatario contestó a la oposición y se refirió indirectamente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Esta es la gente que no quiere y nunca visitó a los pueblos. Los golpistas que no visitaron a los pueblos más alejados del país hoy tampoco quieren que el Gobierno los visite. Pero eso lo estamos demostrando en el campo. Me gustaría que un golpista y uno de la pantalla venga acá. Por eso esta lucha del pueblo está desde hace años solamente la resuelve el pueblo”, dijo.

“Esta lucha solamente la tiene que emprender juntamente a los hombres que sabemos trabajar, que conocemos la realidad y que no tenemos a ningún temor a acercarnos al hombre de pie; no estoy con un chaleco antibalas”, agregó.

“Para hacer creer a la población que este es un gobierno corrupto han cogido a la gente de nuestro entorno. Las encierran días, las amenazan para declararse colaboradores eficaces por temor, pero la verdad saldrá a la luz; porque hay jueces y fiscales probos que no se compran este pleito porque saben que se han metido algunos golpistas”, mencionó.

“Pero algunos fiscales, que no conocen la realidad, se prestan para estas cosas y viene montando acusaciones con (las palabras) presuntamente, iría, existiría, habría; un hombre que vive en el campo, un maestro de escuela rural no ha venido a robar”, manifestó.

“Este es un pueblo emergente, la región de Pasco, una región minera: sus pueblos están pidiendo agua, carreteras, educación; no podemos seguir en esta realidad. Comparto la indignación, allá en Palacio de Gobierno donde, anteriormente, se firmaban convenios oscuros en contra del pueblo, donde se tomaba licores de etiqueta azul, hoy se firman convenios para el desarrollo del pueblo peruano”, dijo.

Noticia en desarrollo...