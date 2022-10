Gremios periodísticos rechazan discurso de Pedro Castillo que incitó que un periodista sea agredido

Atacan a reportero de Latina luego de discurso contra la prensa de Pedro Castillo. (Latina)

Durante una ceremonia con cientos de reservistas de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, Pedro Castillo, volvió a arremeter contra la prensa en un tono autoritario confrontándola con sus seguidores quienes momentos después atacaron a un periodista de Latina Noticias. El discurso endurecido del mandatario investigado por corrupción fue rechazado por organismos estatales y gremios de periodistas.

La tarde del último martes 18 de octubre, el jefe de Estado, desde Palacio de Gobierno, rechazó las denuncias de la Fiscalía y versiones de los colaboradores eficaces que lo comprometen en graves delitos de corrupción y que se vienen difundiendo en los medios de comunicación nacional. En ese sentido, Castillo Terrones acusó a la prensa de ser “sesgada” y de mentir para perjudicarlo.

Momentos después, el periodista de Latina TV, Roberto Martínez, quien se encontraba junto a otros comunicadores cubriendo el evento en la casa de Pizarro recibió insultos y un golpe por parte de uno de los simpatizantes del mandatario.

Ante ello, el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto de Prensa y Sociedad, Proética se pronunciaron en redes sociales para rechazar el “discurso estigmatizante y mendaz” contra la comunidad periodística. Además, advirtieron que su conducta de menospreciar la labor investigativa de los medios de comunicación alienta la violencia contra los comunicadores que cumplen con su labor.

“El presidente @PedroCastilloTe, en tono autoritario, endurece su discurso contra la prensa que investiga sus presuntos actos de corrupción. Pero no responde preguntas sobre los casos pendientes en su contra. E incita a la violencia”, fue el mensaje publicado por el Consejo de la Prensa Peruana.

El ataque de Pedro Castillo

El jefe de Estado, incontables veces, se ha dirigido a la prensa peruana para desacreditarla y criticar su labor investigativa que lo ha puesto en el ojo de la tormenta. La mañana del martes, Pedro Castillo despotricó una vez más contra los medios de comunicación acusándolos de estar coludidos con grupos de poder y de además “mentirle al país”.

“Ese es el tipo de medios de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Esta es la prensa que tenemos ahora, sesgada. Esos son los medios de comunicación que están sesgados, para mentirle al país coludidos con un grupo de poder que ha mancillado al pueblo peruano”, señaló el mandatario.

“Un grupo de poder que no luchó por los verdaderos hombres y mujeres del país, y que están coludidos para sacar lo que quieren, coludidos para forzar la independencia de poderes”, manifestó Castillo Terrones momentos después de haber evitado responder ante los cuestionamientos en su contra por las acusaciones de corrupción en su contra.

Añadió que su gobierno se mantendrá hasta el 2026 “les guste o no les guste” y solicitó que participen en un escenario democrático, defendiendo así su puesto de presidente de la República.

“Nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio del 2026, les guste o no les guste, porque esa es la democracia. Si quieren llegar acá, participen en un escenario democrático, que el pueblo los ponga, no lo fuercen, no quiebren la institucionalidad, no quiebren la democracia, que por nuestra parte no lo tendrán”, agregó.

Cabe mencionar que, momentos después de este discurso, la Defensoría del Pueblo utilizó las redes sociales para recordarle al jefe de Estado de la importancia de los medios de comunicación.

SIGUE LEYENDO