Karelim López volvió a faltar a citación de la Fiscalía para declarar contra Pedro Castillo

Karelim López y su ascenso al poder durante el gobierno de Pedro Castillo

La empresaria peruana Karelim López, quien es aspirante a colaboradora eficaz, no acudió a la citación de la Fiscalía de la Nación para brindar su declaración en las investigaciones que se le sigue al presidente de la República, Pedro Castillo y otros, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal en agravio del Estado desde Palacio de Gobierno.

El Ministerio Público había establecido una citación con la empresaria para el último jueves 27 de octubre en la sede de la Fiscalía, a las 09:00 horas, sin embargo, López nunca llegó y no se pudo tomar su declaración en el presunto caso de corrupción en la gestión de Castillo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según la constancia de inconcurrencia que lleva la firma del fiscal provincial Alain Flores Quispe.

Quienes si acudieron a la citación fueron los congresistas de Acción Popular sindicados por López como “Los Niños”, Ilich López Ureña, Raúl Doroteo Carbajo, Jorge Flores Ancachi y sus respectivos abogados, así como José Sánchez Muñoz, representante de la Procuraduría General del Estado.

Por su parte, Darwin Espinoza, otro de los señalados de ser un “niño”, criticó que la lobista “plantara” por cuarta vez al Ministerio Público. Para el legislador, esto demostraría que “no tiene como sustentar sus dichos. Hace más de 8 meses que la señora lanzó acusaciones contra sies de los congresistas de AP y desde entonces, se ha corrido de la Fiscalía y las Comisiones de Fiscalización y de Ética (del Congreso)”.

Karelim López plantó por cuarta vez a la @FiscaliaPeru, clara muestra de q no tiene cómo sustentar sus dichos. Hace más de 8 meses q la señora lanzó acusaciones contra 6 de los congresistas de AP y desde entonces se ha corrido de la Fiscalía y las Com. de Fiscalización y de Ética pic.twitter.com/korJ7GbZUO — Darwin Espinoza Vargas 🇵🇪 (@DarwinEspinozAP) October 27, 2022

De igual forma, López Ureña se sumó a las críticas e indicó que Karelim López “no tiene intención de contribuir a la verdad”.

Como se recuerda, la empresaria acusó al presidente Pedro Castillo de liderar una presunta red criminal; y al primer ministro, Aníbal Torres, de persuadir a Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia, para que guarde silencio sobre presuntos hechos ilícitos en Palacio de Gobierno.

Karelim López: “todo es montado”

Hace algunas semanas, Giuliana Quiñonez, exabogada de Bruno Pacheco, se presentó en el programa del periodista Nicolás Lúcar donde afirmó la existencia de un audio que demostraba que Karelim López había mentido en su versión ante la Fiscalía para perjudicar al gobierno de Pedro Castillo.

Según la versión de la letrada, el exsecretario general de Palacio de Gobierno le hizo escuchar un audio donde escuchó la voz de la empresaria lobista reconociendo que (las investigaciones contra el Ejecutivo) se trataban de un “montaje” para desprestigiar al Gobierno. Ante ello, aseguró que toda la versión de su exdefendido no tiene veracidad.

“Todo lo que él dice (Bruno Pacheco), mucha parte no es verdad. La señora Silvia Barrera tiene un audio —ya lo habrán desaparecido, yo no sé— que me hicieron escuchar a mí, donde Karelim López decía que todo esto era un montaje tan solo para fastidiar y “fregar” al Gobierno. Lo escuché yo”, dijo Quiñonez.

Añadió que en el material también se oye a Karelim López revelar sobre la existencia de un acuerdo entre ella y Silvia Barrera para dar peso a las declaraciones (de Pacheco) como aspirante a colaborador eficaz.

“La señora Silvia Barrera en algún momento me cita y el señor Bruno Pacheco sabía. Me hizo escuchar ese audio en el que la señora Karelim López decía que todo esto era montado. (…) Barrera me enseñó ese audio. Lo escuché y le dije que tenía que ver la forma de cómo salir a la prensa”, señaló la abogada.

