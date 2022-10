Michelle Soifer responde a críticas de sus exparejas: “Aburren”

Michelle Soifer responde a las críticas de sus exparejas. América TV /'Estás en todas'.

Michelle Soifer no solo se ha destacado por formar parte de ‘Esto es Guerra’, ella también cuenta con una carrera musical y en las últimas semanas viene promocionando su tema ‘Modo perreo’. Por este motivo, la exchica reality viene visitando diferentes programa de televisión, para dar a conocer su nuevo tema.

Durante su paso por el magazine ‘Amor y Fuego’, el conductor Rodrigo González reveló que la exmodelo tenía conversaciones con el futbolista Jefferson Farfán, algo que llamó mucho la atención. Fue en ese momento que su expareja Giuseppe Benignini se puso en contacto con ‘Peluchín’ y reveló que ‘Michi’ le pedía dinero al futbolista.

Asimismo, por si fuera poco, de acuerdo al ‘Principito’, Michelle Soifer contó que Josimar le mandaba mensajes bastante cariñosos a su entonces enamorada, insinuando que entre los cantantes habría pasado algo, aunque nunca pudo afirmarlo, mucho menos demostrarlo.

Ese mismo día, pero en otro programa, Kevin Blow apareció para dar detalles desconocidos de la relación que mantuvo con la cantante, señalando que ambos fueron amantes durante la época en que ella era pareja de Erick Sabater, confirmando uno de los rumores más grandes de la vida de la artista.

De otro lado, el dominicano aceptó que su relación con Michelle Soifer no fue nada sana, pues en varios ocasiones llegaron a golpearse y ambos cometían infidelidad, por lo que dado el momento decidieron separarse y no volver nunca más.

Tras las revelaciones de sus exparejas, Michelle Soifer decidió pronunciarse en el programa ‘Estás en Todas’, lugar hasta el que llegó para hablar sobre su nuevo tema y los planes que tiene a futuro; sin embargo, antes quiso aclarar algunos puntos a Kevin y Giuseppe.

“Más que nada al público, a esas personas no tengo nada que decirles. Solamente al público... Nada de lo que digan o lo que hagan va a opacar nada de lo que estamos haciendo. Cada que yo tengo un lanzamiento, siempre aparece cualquier persona a hablar o tratar de manchar un poquito el trabajo... Si desean hablar, que lo hagan, no me importa mucho. A parte, aburren, otra vez lo mismo”, señaló.

Giuseppe Benignini revela detalles de su relación con Michelle Soifer. (Instagram)

Michelle Soifer buscará expandir su carrera

Durante la entrevista que tuvo con ‘Choca’, Michelle Soifer reveló que tenía intenciones de irse a vivir a Colombia, país que en los últimos años se ha convertido en toda una referencia de la música urbana.

Ella señaló que planear establecerse en Medellín, esto con el objetivo de lograr un mayor alcance de su música, además que en dicho país tendría la oportunidad de conocer a grandes productores y también preparar los videoclips de las canciones que va a lanzar pronto.

