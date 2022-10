Kevin Blow afirmó que fue amante de Michelle Soifer mientras que ella era pareja de Erick Sabater

Kevin Blow confiesa que estuvo un año de forma clandestina con Michelle Soifer. ATV/ Magaly TV: La Firme.

Michelle Soifer nuevamente está envuelta en un escándalo. Esto debido a que su expareja Kevin Blow ha declarado, entre otras cosas, que ellos tuvieron una relación clandestina por el lapso de un año mientras ella mantenía una relación pública con el modelo Erick Sabater.

El dominicano se enlazó mediante una video llamada al programa de ‘Magaly TV: La Firme’ y dio detalles de como inició la relación paralela que mantuvo con la popular ‘Solcito’.

Kevin Blow tenía una relación con Jennifer, la madre de su hija, cuando comenzó a salir con Michelle Soifer, quien integró al músico dominicano a la productora musical que había instituido hace algunos años.

“Me invitó a su casa para hablar de trabajo, pero me recibió en su habitación y de ahí nació todo. Pero luego... ella comenzó a sentir celos de Jennifer y quería que termine con mi pareja... pienso que me quería manipular para hacerme sentir que le importaba”, narró Kevin.

Además, detalló que cuando tenían presentaciones en provincias iban solos y actuaban como una pareja normal en las diferentes ciudades del Perú, mientras Sabater se quedaba trabajando en Lima.

“Ella me puso como gerente de la productora como para que sea algo obligatorio tener que ir a los viajes y a las giras. Mientras Sabater estaba trabajando en Lima con otra empresa”, manifestó.

Asimismo, relató un episodio cuando fanáticos de la popular ‘Michi’ en ‘La Ciudad Blanca’ se dieron cuenta de que ocurría algo raro entre ellos. “Algunos fanáticos nos vieron en Arequipa, para ellos fue raro que personas siendo amigos reservaran una sola habitación”, confesó.

Luego contó que su relación clandestina con Soifer duró aproximadamente un año hasta que fueron obligados a contarlo todo porque fueron descubiertos.

Kevin Blow y Michelle Soifer cuando estaban juntos. Facebook.

Kevin contó que Sabater se enteró de su relación con la cantante porque amigos de ellos lo citaron y le contaron todo lo que estaba pasando entre ellos. En ese momento, Michelle se encontraba en México grabando un piloto para un programa y Erick muy molesto aprovechó en cambiar la chapa de la puerta del departamento que compartían y empacar toda la ropa de Michelle para entregárselo a su mamá de Soifer

“Las mismas personas que le contaron a Erick, también quisieron contarle a mi pareja (Jennifer) pero ella no quiso ir a la reunión, pero mi suegra fue... ahí se enteraron de todo. Yo estaba en República Dominicana y me dijeron: ‘Me enteré de todo, te puedes quedar por allá’”, manifestó.

Kevin admitió que violentó a Michelle Soifer

Además, Kevin Blow mostró un video al programa de Magaly Medina, en que se puede observar a Michelle Soifer insultándolo, al parecer, por las diferencias que tenían en su relación sentimental.

En las imágenes se puede ver a Michelle bastante molesta. “Eres una porquería, una mier..., una basura”, se le escucha decir, mientras que Kevin la retaba a que lo siga insultando.

Asimismo, el exmanager de la cantante, señaló que tiene más material que no ha dado a conocer, pues en los otros videos que tiene saldría la integrante de ‘Esto es Guerra’ agrediéndolo a él.

“En ese tiempo era complejo, yo me grabo, grabé el golpe que ella me dio para que después no diga que era yo el que le pegaba”, acotó el dominicano en la entrevista.

Asimismo, Kevin intentó justificar las veces que también agredió a Michelle, indicando que lo hizo en defensa, y es que ella habría sido la que empezó a golpearlo en diferentes oportunidades.

“En cada una yo fui advirtiéndole hasta la cuarta que reaccioné, le agarré de las manos, la puse en el piso y le dije, hasta que no pidas perdón, no te voy a soltar”, dijo, causando que Magaly se sienta indignada por la manera en que trató a Soifer.

Kevin Blow admitió que agredió a Michelle Soifer y reveló videos de sus fuertes discusiones. | Magaly Tv: La firme.

