Juliana Oxenford confesó que le hubiera gustado convertirse en vedette.

Juliana Oxenford es una de las periodistas más influyentes del Perú por los comentarios sin filtro que realiza en el noticiero que conduce para ATV. Asimismo, en las redes sociales no duda en enfrentarse con aquellas personas que la insultan constantemente por no estar de acuerdo con su pensamiento.

Es por este motivo que fue invitada al programa de entrevistas que hace Christopher Gianotti para su canal de YouTube. La comunicadora habló sobre algunos detalles desconocidos sobre su vida familiar, pero también mencionó en reiteradas oportunidades que siempre será periodista.

Sin embargo, en medio de dicha conversación, mientras mencionaba que esta profesión es por la que siempre ha luchado, terminó diciendo que si no hubiera estudiado habría elegido ser vedette.

De acuerdo a la misma Juliana Oxenford, desde muy chica mostró interés por los vestuarios de estas artistas, por lo que cada vez que tenía la oportunidad se ponía la ropa interior de su mamá y luego la unía a unas plumas para darle más decoración.

“Me hubiera gustado ser vedette. Cuando era chica, estaba muy de moda ‘Las primas’, yo me ponía el calzón de mi mamá y unas plumas que había en la casa de decoración de pavo real”, comentó.

Asimismo, la conductora de ATV indicó que le gusta mucho bailar, por lo que también hubiera elegido la profesión de bailarina, eso si, precisó que la actuación nunca le llamó la atención aunque su padre es un actor de gran renombre en el Perú.

“Me encanta la bailadita. Me hubiera encantado también ser bailarina, todo lo que es el tema artístico, actuación, eso sí, no”, indicó en el programa ‘Preguntas que arden’.

Juliana Oxenford se refiere a su padre, el actor Marcelo Oxenford. | Instagram

Recibe amenazas

Juliana Oxenford mostró toda su indignación por el caso de una menor de 12 años que cayó del quinto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca, aparentemente impulsada por el bullying que recibía de sus compañeros de clase.

La periodista dio a conocer que viene recibiendo amenazas por criticar la defensa que tuvo la institución educativa, pues aseguraron que la adolescente no tenía problemas en el colegio, sino más bien asuntos con su familia.

“Voy a seguir hablando del colegio Saco Oliveros, de hecho, quiero decirles que muchas personas me han escrito algunos mensajes que no son gratuitos en redes sociales, me dicen que deje de meterme con el colegio, yo entiendo que esta institución educativa es enorme, tiene sedes, escuelas en todas partes del Perú”, comentó.

“Yo les digo que me importa tres pepinos que me amenacen, que intenten cerrarme la boca o que pretendan que ya no hable más del caso”, dijo la conductora.

