Ginecólogo que atendió a Gabriela Sevilla señala que ella le mostró una ecografía fraguada a su pareja

Aristóteles Lojas, el ginecólogo que según Gabriela Sevilla le había realizado una ecografía en la que se veía al supuesto bebé que llevaba en su vientre, contó que la joven le mostró a su pareja (Ramiro Gálvez) un documento fraguado con un código del Colegio Médico que no le correspondía.

Según recoge el semanario Hildebrandt en sus trece, ante las dudas que Ramiro Gálvez ya tenía sobre el presunto embarazo de Gabriela Sevilla, este buscó al médico el 14 de octubre, pocos días antes de la desaparición de la joven.

Según el ginecólogo Ramiro Gálvez “se presentó en el consultorio y me dijo: ‘doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja: Gabriela Sevilla Torello. Terminé con ella el 9 de diciembre del 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz’”.

Gabriela Sevilla se mostró apenada ante la prensa.

Documento fraguado

Aristóteles Lojas indicó que sí había atendido a Sevilla, pero en el 2019 y por un tema diferente a un embarazo.

Señaló que, en primera instancia, se negó a responder las preguntas de Gálvez ya que se trataba de un asunto confidencial. Sin embargo, cambió de opinión cuando Ramiro le mostró una ecografía fraguada que llevaba su firma.

“Era un papel membretado como los que yo utilizo. Había falsificado mi sello y donde debía estar mi código del Colegio Médico había otro número”, mencionó el ginecólogo según el semanario.

Tal como luego lo señaló la policía, el número de colegiado que aparecía en el documento era de una doctora especialista en medicina estética.

El ginecólogo Lojas le advirtió a Ramiro que se trataba de un documento falsificado y le sugirió que le pidiera a su pareja una prueba de ADN.

Gabriela le continuó mintiendo

Ramiro decidió confrontar a Gabriela el 17 de octubre y tras una discusión en la que ella le habría dicho que cuando naciera el bebé podía hacerse una prueba de ADN, él se fue a la casa de un familiar.

El 19 de octubre ella le envió un mensaje por WhatsApp en el que le decía “Por fin va a nacer nuestra bebita”. Él la llamó para buscarla, pero ella no le respondió y solo se comunicaron por mensajes. Ella le dijo que ya no había tiempo y que estaba tomando un taxi para ir a la clínica.

El último mensaje que ella le mandó fue una foto de la espalda del taxista. Luego desapareció, el hecho se hizo público y tuvo un desenlace que sorprendió a todos: Gabriela nunca estuvo embarazada y, aunque mostró tristeza ante la prensa, dejó de buscar a su supuesto bebé.

Cabe señalar que el informe completo realizado por la Policía sobre la supuesta gestación y presunta “desaparición” ya fue remitido a la Fiscalía de San Borja - Santiago de Surco. Ahora Gabriela Sevilla podría ser denunciada por el presunto delito contra la fe pública y falsedad genérica, ya que su historia clínica en la Clínica Internacional de San Borja, donde la joven aseguraba que atendía su embarazo, revela que no tuvo ningún chequeo médico relacionado a una gestación.

